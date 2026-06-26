El Gobierno de Navarra restringe desde este viernes las actividades agrícolas en terrenos de secano por el riesgo de incendios

El Gobierno de Navarra, por medio de su consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, ha dictado una Orden Foral por la que, debido a la situación climatológica y al incendio originado en Makirrian, se restringen a partir de las 11:00 horas de este viernes las actividades agrícolas en terrenos de secano y las labores forestales en las comarcas del Pirineo, Centro Medio, Centro Sur y Ribera del Ebro de la Comunidad foral.

A lo largo del jueves, se originaron diferentes incendios en Liédena, Murillo el Cuende, Etxalar, Lumbier, Larráyoz, Noáin, Mélida, Caparroso y Lerín.

Durante la tarde, se registró un importante incendio con diferentes focos en la zona del monte Ezcaba, que ha afectado a diferentes localidades como Unzu, Navaz, Makirriain, Cildoz, Anoz, Usi. Este ha requerido la movilización de efectivos del Servicio de Bomberos de siete parques (Cordovilla, Trinitarios, Estella-Lizarra, Sangüesa / Zangoza, Tudela, Peralta y Lodosa), y la participación de todos los medios de extinción disponibles en la Comunidad foral de Navarra.

Según ha explicado el Gobierno de Navarra, este incendio ha supuesto un importante tensionamiento de los equipos de emergencia y protección civil. Esto ha hecho necesaria la activación del Plan especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA), en su nivel 2. Asimismo, se ha reunido el Comité Asesor de Emergencias (CAE), para hacer un seguimiento de la situación y su evolución.

La reunión del Comité Asesor de Emergencias ha estado liderada por la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, y han participado también el director general de Interior, Salvador Díez, la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, y personal técnico de Protección Civil, Bomberos, Salud, Medio Ambiente y Policía Foral.