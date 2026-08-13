Según la Academia Americana de Oftalmología (AAO) y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), estas son las señales de alerta de una retinopatía solar:

-Punto ciego o mancha central (escotoma): aparece una zona oscura, grisácea o transparente en el centro exacto de la visión de uno o ambos ojos.

-Visión borrosa o reducida: se pierde de manera repentina nitidez o agudeza visual y se vuelve más difícil enfocar detalles, leer o reconocer caras.

-Distorsión visual (metamorfopsia): las líneas rectas (como el marco de una puerta o una columna de texto) se ven torcidas, curvas u onduladas.

-Alteración en la percepción del color (discromatopsia): los colores pierden intensidad, se perciben desvaídos, apagados o con matices alterados.

-Sensibilidad a la luz (fotofobia): ante el brillo de pantallas o la luz ambiental común, se siente incomodidad o molestia acusada.

-Cefaleas: dolor de cabeza o malestar leve localizado alrededor de la órbita ocular.