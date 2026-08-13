¿Te has podido dañar la vista en el eclipse? Señales de alerta para acudir al médico
Quizás seguiste todas las recomendaciones para mirar el eclipse, pero en un despiste te quitaste las gafas antes de tiempo. Aunque en ese momento no notaras nada, la radiación daña la retina sin provocar dolor. Reconocer las primeras señales permite acudir al médico a tiempo.
Al daño producido en la retina por observar un eclipse sin filtros homologados se le llama retinopatía solar. Osakidetza y el Ministerio de Sanidad del Gobierno español han advertido que no produce dolor inmediato, porque la retina carece de receptores del dolor, pero los primeros síntomas aparecen entre 4 y 12 horas después de la exposición.
¿Cuáles son las señales de alarma en la vista tras ver el eclipse?
Según la Academia Americana de Oftalmología (AAO) y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), estas son las señales de alerta de una retinopatía solar:
-Punto ciego o mancha central (escotoma): aparece una zona oscura, grisácea o transparente en el centro exacto de la visión de uno o ambos ojos.
-Visión borrosa o reducida: se pierde de manera repentina nitidez o agudeza visual y se vuelve más difícil enfocar detalles, leer o reconocer caras.
-Distorsión visual (metamorfopsia): las líneas rectas (como el marco de una puerta o una columna de texto) se ven torcidas, curvas u onduladas.
-Alteración en la percepción del color (discromatopsia): los colores pierden intensidad, se perciben desvaídos, apagados o con matices alterados.
-Sensibilidad a la luz (fotofobia): ante el brillo de pantallas o la luz ambiental común, se siente incomodidad o molestia acusada.
-Cefaleas: dolor de cabeza o malestar leve localizado alrededor de la órbita ocular.
¿Existe tratamiento para el daño ocular?
Ante cualquiera de estos síntomas, Osakidetza aconseja consultar con los servicios sanitarios habituales o de urgencia oftalmológica. A este respecto, el Servicio Vasco de Salud reforzará durante estos días la atención oftalmológica para afrontar un posible incremento de las asistencias y consultas derivadas de exposiciones inadecuadas en la observación del eclipse. De esta manera, se garantizará la presencia de especialistas en oftalmología en las urgencias de los hospitales de referencia de los tres territorios históricos.
El daño retiniano por observación directa es "una lesión, en general no dolorosa, potencialmente grave e irreversible", tal y como recuerda el Ministerio de Sanidad en su documento oficial "Evaluación Rápida de Riesgo del Trío de Eclipses 2026-2028". No existe tratamiento médico ni quirúrgico específico, pero la detección precoz es fundamental para limitar el alcance de la lesión.
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