ECLIPSE SOLAR
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Emoción e ilusión entre la ciudadanía tras el eclipse

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Euskaraz irakurri: Emozioa eta ilusioa herritarren artean eklipsearen ondoren
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EITB

Última actualización

En Euskal Herria, el eclipse solar se ha vivido con emoción, sorpresa y un ambiente festivo, especialmente en las zonas donde se han reunido muchas personas para observarlo. Quienes han podido disfrutar del fenómeno lo han descrito como una experiencia excepcional e histórica, difícil de olvidar.

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