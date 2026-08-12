Emoción e ilusión entre la ciudadanía tras el eclipse
En Euskal Herria, el eclipse solar se ha vivido con emoción, sorpresa y un ambiente festivo, especialmente en las zonas donde se han reunido muchas personas para observarlo. Quienes han podido disfrutar del fenómeno lo han descrito como una experiencia excepcional e histórica, difícil de olvidar.
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Otros bañistas han sacado del agua al hombre y han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que han llegado los servicios de emergencia, pero no se ha podido hacer nada por salvar su vida.
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