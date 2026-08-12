Junto a la experiencia sensorial que aporta el eclipse, este fenómeno es también una oportunidad para la ciencia. "Vienen científicos de todo el mundo porque durante el eclipse es el único momento en el que se puede observar a nivel natural la corona solar", explica Ursúa. Y para definir la singularidad del momento, subraya que "ningún eclipse es igual".

Ursúa ha vivido hasta el momento tres eclipses solares totales: Australia en 2012 (aunque se nubló), Estados Unidos en 2017 y Chile en 2019. Preguntada acerca de la preparación para asistir a estos eventos, explica que "siempre hay que prepararlo con un par de años de antelación, hacer las reservas…". "Cuando viajas al extranjero pues siempre tienes que preparar la logística con mucho tiempo", asevera.

Para terminar, Ursúa emplaza a disfrutar del eclipse a quienes tienen la suerte de no tener que hacer las maletas para verlo. "Somos muy afortunados, que nadie se lo pierda porque esto no se va a repetir, por lo menos en casa", finaliza.