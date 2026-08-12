Eclipse solar total
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"El eclipse es una experiencia que hay que vivir con los cinco sentidos"

Para la astrofísica y "cazadora de eclipses" Ana Ursúa, el eclipse solar total es "el espectáculo más maravilloso de la naturaleza", un fenómeno científico y emocional único.
(Foto de ARCHIVO) Foto de Isidro Villó de un eclipse solar en Siberia en 2008 REMITIDA / HANDOUT por UPCT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/8/2026
Eclipse solar en Siberia. Foto: Isidro Villo / Europa Press
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Tais San José | EITB

Última actualización

Ver otro eclipse solar total sigue siendo una experiencia "mágica", incluso para quienes ya han presenciado varios. Entrevistada en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la astrofísica riojana y cazadora de eclipses Ana Ursúa ha compartido el impacto científico y la carga emocional de este espectáculo único.

¿Qué esperar del eclipse de hoy?

Para Ursúa, hay muchos detalles del eclipse a los que atender, entre ellos, "la espectacularidad de la corona solar". No obstante, apela a que vivir un eclipse solar total "más que ver, es una experiencia que hay que vivir con los cinco sentidos". "Es algo que no se puede explicar. Habéis podido ver muchas fotos, muchos vídeos, pero todo se queda corto", asegura, emocionada.

Al recordar la primera vez que se enfrentó a la totalidad de su primer eclipse solar, reconoce que no pudo racionalizar el momento. "Mi cerebro desconectó porque no estaba preparado para ver algo tan maravilloso", confiesa en los micrófonos de Radio Euskadi. Aquel instante inicial fue, ante todo, "algo más de sentir, que de observar y ver". Al final, el eclipse "es el espectáculo más maravilloso que te ofrece la naturaleza, es algo mágico", asegura la astrofísica.

Un laboratorio para la ciencia y años de logística

Junto a la experiencia sensorial que aporta el eclipse, este fenómeno es también una oportunidad para la ciencia. "Vienen científicos de todo el mundo porque durante el eclipse es el único momento en el que se puede observar a nivel natural la corona solar", explica Ursúa. Y para definir la singularidad del momento, subraya que "ningún eclipse es igual".

Ursúa ha vivido hasta el momento tres eclipses solares totales: Australia en 2012 (aunque se nubló), Estados Unidos en 2017 y Chile en 2019. Preguntada acerca de la preparación para asistir a estos eventos, explica que "siempre hay que prepararlo con un par de años de antelación, hacer las reservas…". "Cuando viajas al extranjero pues siempre tienes que preparar la logística con mucho tiempo", asevera.

Para terminar, Ursúa emplaza a disfrutar del eclipse a quienes tienen la suerte de no tener que hacer las maletas para verlo. "Somos muy afortunados, que nadie se lo pierda porque esto no se va a repetir, por lo menos en casa", finaliza. 

¿Cómo se verá el eclipse solar desde tu localidad? Consulta los mapas del fenómeno histórico del 12 de agosto
Eclipses solares Ciencia Sociedad

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