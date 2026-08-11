El Gobierno Vasco activará este miércoles a las 15:00 horas el Plan de Protección Civil (LABI) en fase de alerta, coincidiendo con el eclipse y con el aviso amarillo por altas temperaturas .

En una nota, el Ejecutivo vasco ha explicado que busca así "garantizar una respuesta coordinada" de los servicios y recursos operativos, ante el previsible aumento de desplazamientos y concentración ciudadana para ver el eclipse solar.