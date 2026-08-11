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El Gobierno Vasco declara el LABI en fase de alerta por el eclipse y las altas temperaturas

El dispositivo arranca este miércoles a las 15:00 horas. El Gobierno Vasco recomienda observar el eclipse desde un lugar cercano, evitar desplazamientos y utilizar gafas homologadas.
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Euskaraz irakurri: LABI alerta Euskadin eklipse eta tenperatura altuengatik
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EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco activará este miércoles a las 15:00 horas el Plan de Protección Civil (LABI) en fase de alerta, coincidiendo con el eclipse y con el aviso amarillo por altas temperaturas.

En una nota, el Ejecutivo vasco ha explicado que busca así "garantizar una respuesta coordinada" de los servicios y recursos operativos, ante el previsible aumento de desplazamientos y concentración ciudadana para ver el eclipse solar.

¿Qué vehículos no podrán circular?

La Ertzaintza, en coordinación con SOS Deiak 112 y las policías locales, reforzará su vigilancia durante la tarde, especialmente en las carreteras y accesos a miradores. Como medida excepcional, la Dirección de Tráfico ha prohibido la circulación de los vehículos pesados de más de 7500 kilogramos por toda la red viaria vasca entre las 17:00 y las 23:59 horas.

En este sentido, las autoridades piden "evitar desplazamientos innecesarios" y recomiendan disfrutar del fenómeno astronómico desde la propia localidad. Para aquellos que deban conducir, Tráfico advierte de que está totalmente prohibido "detener el vehículo en los arcenes para observar el eclipse". Además, insta a mantener las luces encendidas y recuerdan que no se deben realizar fotografías, ni mirar al sol, ni usar gafas de eclipse al volante.

¿Qué gafas serán necesarias para ver el eclipse?

El Gobierno Vasco ha recordado que "nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada, ni siquiera cuando esté parcialmente cubierto", ya que ello puede derivar en "lesiones graves e irreversibles en la retina sin que se perciba dolor".

Para una observación segura, es necesario utilizar exclusivamente gafas certificadas (norma ISO 12312-2) y no mirar al sol durante más de 45 segundos seguidos. Queda descartado el uso de gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados o cámaras sin filtros solares certificados.

Además, ante la previsión de Euskalmet, que anticipa cielos poco nubosos y temperaturas muy altas —especialmente en Álava—, el Ejecutivo pide a la ciudadanía beber agua con frecuencia, usar crema solar y extremar la precaución con menores y personas vulnerables.

Mejores planes ver el eclipse solar en Euskal Herria el 12 de agosto
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