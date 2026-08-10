Detenido un hombre bizkaíno como presunto acosador de varias niñas en San Millán de la Cogolla

La Guardia Civil ha detenido a un hombre bizkaíno como presunto autor de delitos contra la libertad sexual, corrupción de menores y amenazas a varias niñas en San Millán de la Cogolla (La Rioja), por unos hechos ocurridos este viernes y por los que los padres han interpuesto cuatro denuncias en el cuartel de Badarán.

Según ha podido saber EITB, a estas denuncias podrían sumarse otras cuatro, por un altercado ocurrido días antes en un autobús, en el que el detenido supuestamente acosó a otras menores.

El hombre, de 60 años y natural del País Vasco, se trasladó a vivir a un piso de alquiler en San Millán de la Cogolla hace unos veinte días. Tras ser detenido y puesto en libertad con cargos, los vecinos celebraron una movilización ciudadana que, según el alcalde de San Millán, Ismael Maestro, habría "obligado" al hombre a marcharse del municipio.

En plena celebración

Según Maestro, el municipio, de unos 220 habitantes censados, congregó el pasado viernes a más de 500 personas, ya que se celebraba la semana cultural y se inauguraban también un albergue y un bar.

Esa tarde, el detenido "comenzó a piropear a varias niñas, después les propuso que le acompañasen a su casa e, incluso, intentó llevarse a una de ellas, a quien agarró del brazo", ha explicado. Los hechos ocurrieron en la plaza del pueblo, donde otra niña observó su comportamiento y le propinó un tortazo, lo que provocó que el supuesto acosador huyera a su casa, concluye el relato.

Los hechos generaron un gran revuelo entre los vecinos, y el hombre profirió amenazas verbales contra los padres cuando estos acudieron a pedirle explicaciones. Todo ello motivó la llegada de una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Ezcaray y la posterior detención del hombre.

En señal de protesta, y tras la puesta en libertad del detenido, el domingo se celebró una marcha ciudadana desde la plaza que concluyó con una concentración "pacífica" ante su casa, para pedirle que abandonara el pueblo.

A última hora de la tarde, un taxi recogió al hombre. Además, el alcalde ha explicado que ha pedido al propietario del piso de alquiler donde se alojaba que rescinda el contrato y cambie el bombín de la cerradura, porque considera que "hay una causa justificada y base legal" para hacerlo.

Asimismo, ha asegurado que pedirá a la Delegación del Gobierno en La Rioja que facilite su fotografía a los puestos de la Guardia Civil y a los ayuntamientos del entorno para saber si regresa a la zona.