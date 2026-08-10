Crisis migratoria
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Miles de ceutíes reclaman "respuestas" a España y Europa ante la crisis migratoria

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ceutako milaka herritarrek "erantzunak" exijitu dizkiete Espainiari eta Europari krisi migratzailearen aurrean
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EITB

Última actualización

Convocados por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú, y asociaciones de vecinos, se han manifestado sin incidentes durante algo más de una hora. El manifiesto ha arrancado con una declaración rotunda: “Ceuta es España”, para reivindicar después una ciudad plural, construida durante generaciones por personas de diferentes credos, culturas y procedencias, pero unidas por una misma convivencia. 

Vivas pide blindar la frontera de Ceuta y desplegar 1.000 agentes
Migración Gobierno de España Unión Europea Sociedad

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