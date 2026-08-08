Vivas reclama blindar la frontera de Ceuta y desplegar al menos 1000 agentes
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha reclamado este sábado al Gobierno español que refuerce de forma extraordinaria la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la ciudad, con un despliegue de al menos un millar de agentes, y que garantice el control de la frontera con Marruecos para evitar que se repita una entrada masiva como la registrada el pasado 30 de julio.
Vivas ha planteado estas medidas durante la comparecencia posterior a la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de Ceuta, en la que ha reclamado al Ejecutivo central una respuesta acorde con la situación que atraviesa la ciudad.
El presidente ceutí considera insuficiente el número actual de efectivos y ha defendido que la situación requiere un refuerzo extraordinario. Ha reconocido el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Local y el Ejército, pero ha advertido de que los propios agentes reconocen que existe "precariedad en cuanto al número de efectivos".
Por ello, ha pedido incrementar "notablemente" la presencia policial en las calles mientras se mantenga la situación actual y ha defendido que el Ejército continúe desplegado en Ceuta como elemento de seguridad y tranquilidad para la población.
"La frontera no puede estar en manos de un país tercero"
La segunda gran reivindicación de Vivas se centra en la frontera con Marruecos. El presidente ceutí ha defendido que España debe disponer de los medios necesarios para ejercer un control efectivo y ha reclamado medidas "de índole preventiva, disuasoria y de reacción" ante posibles intentos de entrada masiva.
En este sentido, ha advertido de que la frontera de Europa, de España y de Ceuta no puede quedar "en manos de un país tercero". A su juicio, las medidas deben impedir que puedan repetirse los hechos del pasado 30 de julio.
Vivas ha mostrado además su preocupación ante la proximidad del 15 de agosto y ha reconocido que comprende el temor existente entre la población después de que la crisis del 30 de julio, según ha señalado, pusiera "en evidencia la vulnerabilidad de la frontera".
El presidente de Ceuta ha admitido que la ciudad no dispone por sí sola de capacidad para garantizar que no vuelva a producirse una situación similar y ha confiado en que el Gobierno central adopte las medidas necesarias. "Espero que el Gobierno cumpla con su obligación", ha afirmado.
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