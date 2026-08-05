Crisis migratoria
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La jueza pregunta a la Guardia Civil si recibió alertas antes de la crisis migratoria de Ceuta

La Audiencia Nacional abre diligencias tras la denuncia de Iustitia Europa y reclama información sobre la localización de supervivientes y fallecidos.
FOTODELDÍA - CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes. EFE/JALAL MORCHIDI
Imagen de miles de migrantes intentando cruzar a Ceuta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Krisia Ceutan: Epaileak Guardia Zibilari galdetu dio
author image

EITB

Última actualización

La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha preguntado a la Guardia Civil si recibió "alguna información en los días previos que hubiese podido alertar" de la "entrada irregular masiva" de miles de personas que cruzaron de Marruecos a Ceuta entre el pasado 30 y 31 de julio.
  
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada solicita a la Jefatura de Información de Instituto Armado que informe del "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas", así como sus circunstancias personales "conocidas".
  
En el caso de las personas fallecidas, la magistrada quiere saber si consta "la causa y la data de la muerte", mientras que en lo relativo a los "supervivientes", reclama conocer "su identidad y datos de localización" que los agentes hayan podido recabar.
  
Esta semana, Tardón pidió un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional para saber si la entrada de personas procedentes Marruecos a Ceuta fue "una acción concertada" e impulsada por "un grupo criminal".

¿Por qué se ha iniciado una investigación judicial?

La magistrada acordó abrir diligencias previas tras una denuncia penal interpuesta por la organización Iustitia Europa contra funcionarios, "integrantes de organizaciones criminales" y autoridades españolas y extranjeras "que pudieran ser identificadas"

Iustitia Europa presentó la denuncia por delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. 

La jueza todavía tiene que resolver la competencia penal de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados, una cuestión sobre la que preguntó a la Fiscalía.

Unas 72 000 personas, de las que 70 000 ya han regresado, entraron masivamente el pasado jueves a Ceuta a través del espigón del Tarajal, en la frontera con Marruecos, una acción que le ha costado la vida a al menos 75 personas, según datos del Gobierno. 

Melgosa: "Nos preocupa que haya menores lejos de sus familias"
Bruselas dice que la UE ha "superado la prueba" en Ceuta y pide acelerar las reformas migratorias europeas
Migración Marruecos Gobierno de España Audiencia Nacional Política

Te puede interesar

miguel tellado
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tellado exige el cese de Grande-Marlaska y Robles: "Son los responsables de todo lo que ha ocurrido en Ceuta"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha exigido desde Vitoria-Gasteiz los ceses del ministro de Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, por "no haber actuado" y porque "ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias" ante la crisis migratoria de Ceuta.

maider etxebarria
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Etxeberria: "El Ayuntamiento reclamó enseguida endurecer la normativa de los vigilantes de discotecas"

Tras las declaraciones de la familia de Kerman Villate, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxeberria, no se ha pronunciado sobre la investigación interna y se ha limitado a lamentar el caso y destacar que el Ayuntamiento reaccionó de forma inmediata tras los hechos para reclamar al Gobierno Vasco un endurecimiento de la normativa que regula la actividad del personal de vigilancia de las discotecas.

Cargar más
Publicidad
X