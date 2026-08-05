La magistrada acordó abrir diligencias previas tras una denuncia penal interpuesta por la organización Iustitia Europa contra funcionarios, "integrantes de organizaciones criminales" y autoridades españolas y extranjeras "que pudieran ser identificadas"

Iustitia Europa presentó la denuncia por delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

La jueza todavía tiene que resolver la competencia penal de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados, una cuestión sobre la que preguntó a la Fiscalía.

Unas 72 000 personas, de las que 70 000 ya han regresado, entraron masivamente el pasado jueves a Ceuta a través del espigón del Tarajal, en la frontera con Marruecos, una acción que le ha costado la vida a al menos 75 personas, según datos del Gobierno.