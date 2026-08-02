“Frontera abierta”, “Haraga Ceuta”: así alentaron las redes sociales la entrada masiva en Ceuta
La entrada masiva en Ceuta vivida durante los últimos días de julio no habría alcanzado semejante magnitud sin TikTok e Instagram. Aunque puede resultar banal atribuir un papel tan relevante a dos aplicaciones de móvil en una crisis migratoria de esta dimensión, los testimonios de jóvenes marroquíes y el rastreo de las redes sociales en los días clave así lo atestiguan.
Obviamente, las redes sociales no explican por sí solas lo ocurrido. Existen factores estructurales conocidos que permitieron el contexto de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, empezando por la situación de falta de expectativas de centenares de miles de jóvenes marroquíes.
Además, el contexto geopolítico ha sido, con absoluta probabilidad, el elemento fundamental que ha propiciado la crisis. Y, en tercer lugar, es posible que la sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente haya tenido influencia en los hechos. En todo caso, resulta indiscutible que las redes han jugado un papel crucial, amplificando un efecto llamada que movilizó a alrededor de 100.000 marroquíes al entorno fronterizo, según las organizaciones de derechos humanos marroquíes (aunque no todos llegaron a cruzar la muga).
Haraga, la llamada a quemar los papeles
En cuestión de horas, TikTok e Instagram se llenaron de vídeos que aseguraban que España había "abierto la frontera" o que aquel era el momento para entrar en Ceuta. Uno de los lemas que más se repitió fue Haraga Ceuta. "Haraga" -un término muy extendido en el norte de África para referirse a quienes emigran de forma irregular, los que "queman" documentos para llegar a Europa- se convirtió en una etiqueta bajo la que se agruparon cientos de publicaciones relacionadas con el cruce.
Algunas de estas publicaciones mostraban cómo llegar al espigón del Tarajal, otras señalaban los puntos por los que resultaba más sencillo acceder al agua y muchas animaban abiertamente a intentarlo.
Entre las imágenes más difundidas destacó la de un conocido tiktoker que se grabó cruzando a nado de espaldas, sujetando un palo selfie mientras retransmitía el trayecto hacia Ceuta. El vídeo acumuló millones de visualizaciones y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de la crisis, aunque las publicaciones y mensajes en aquellos días se contaron por miles.
Un fenómeno conocido
En realidad, no se trata de un fenómeno nuevo, aunque nunca había alcanzado tal magnitud. Desde hace años existen perfiles con cientos de miles de seguidores dedicados a explicar cómo llegar a España, qué rutas utilizar o qué hacer una vez cruzada la frontera.
Una de las creadoras de contenido más virales del ámbito migratorio lleva años publicando vídeos con consejos prácticos para quienes quieren emigrar, una muestra de que estas comunidades digitales existían mucho antes de la crisis de Ceuta.
La diferencia es que, en un contexto excepcional, toda esa información circuló a una velocidad inédita y alcanzó a decenas de miles de personas casi al mismo tiempo.
Todo ello ocurrió, además, sobre un terreno propicio. La mayoría de quienes emprendieron el cruce eran jóvenes marroquíes sin expectativas laborales, golpeados por el desempleo y convencidos de que emigrar representa su única oportunidad de prosperar.
Ahora, queda por esclarecer quién impulsó buena parte de esos mensajes, quién alimentó las campañas más virales, qué papel jugó la policía marroquí en los pasos fronterizos y si detrás de algunos de los perfiles y bots que llamaban a cruzar existía una estrategia coordinada por Marruecos y sus aliados geopolíticos.
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