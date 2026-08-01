Marlaska defiende que Marruecos "no es una amenaza" y asegura que los migrantes llegados a Ceuta no podrán regularizar su situación
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este sábado que Marruecos es un "socio absolutamente fiable" y "no es una amenaza" ni para Ceuta ni para el conjunto de España. Además, ha asegurado que el Gobierno de España trabaja para evitar que se repita una crisis migratoria como la vivida esta semana, aunque ha reconocido que no puede garantizar que no vuelva a producirse.
En una comparecencia desde Ceuta, Marlaska ha destacado la respuesta de las administraciones ante la llegada masiva de migrantes, que, según ha dicho, permitió "revertir la situación" en poco más de 24 horas gracias al despliegue de Policía y Ejército.
Marruecos, "un socio fiable"
El ministro ha insistido en que la colaboración con las autoridades marroquíes ha sido "constante" y ha asegurado que ambos países han trabajado para impedir nuevas entradas irregulares, tanto en Ceuta como en Melilla.
Preguntado por la posibilidad de que vuelva a producirse un episodio similar, ha señalado que el Ejecutivo trabaja "seriamente" para evitarlo, aunque ha admitido que no puede descartarlo por completo. En cualquier caso, ha asegurado que el Estado dispone de "los instrumentos necesarios" para responder con rapidez.
Niega un aviso previo del CNI
Grande-Marlaska también ha negado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dispusiera de algún informe que alertara de la llegada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.
Asimismo, ha responsabilizado de la crisis a las mafias dedicadas al tráfico de personas y ha subrayado que quienes entraron de forma irregular en España "no tienen ninguna opción de regularización". Según ha explicado, el rápido retorno de decenas de miles de personas a Marruecos se debió principalmente a la presión ejercida por el despliegue de las fuerzas de seguridad, aunque también influyó el cierre de comercios y otros servicios en Ceuta.
Feijóo critica la respuesta "tardía e insuficiente"
Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la respuesta "tardía e insuficiente" del Gobierno español a la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta desde el pasado jueves.
En una rueda de prensa en Ceuta, Feijóo ha lamentado la imagen "lamentable" que a su juicio ha dado España ante el mundo por la crisis migratoria, y se ha comprometido a que España volverá a ser "un país seguro".
"La integridad territorial de España no se negocia, se defiende", ha concluido Feijóo, quien ha añadido que el Gobierno español debe esclarecer "qué ha fallado" y exigir a Marruecos una relación basada en el "respeto mutuo" y "la buena fe".
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