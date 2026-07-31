Crisis migratoria
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Miles de migrantes emprenden el regreso a Marruecos

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FNIDEQ (Morocco), 31/07/2026.- Young men who returned from Spain gather at the Bab Sebta border crossing near Fnideq, Morocco, 31 July 2026. The unrest erupted as thousands gathered near the border, some attempted to cross into Ceuta and clashed with Moroccan security forces. (Marruecos, España) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 50.000 migratzaile baino gehiago Ceutan sartu ostean, Marokora itzultzen hasi dira
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EITB

Última actualización

La entrada de más de 50 000 migrantes en Ceuta ha desbordado la ciudad y muchos ya emprenden el regreso.

Migración Marruecos España Política

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