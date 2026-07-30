El PP aconseja a Zupiria que se preocupe más por la seguridad y menos por las competencias
La portavoz parlamentaria del PP Laura Garrido ha considerado que si el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, "se preocupase más por la seguridad que por las competencias", la Ertzaintza estaría "mejor dotada" y "los radicales no camparían a sus anchas por las calles de Euskadi".
Garrido se ha referido de este modo a la polémica abierta después de que Zupiria haya criticado las detenciones por parte de la Policía Nacional de dos hombres que atacaron a un seguidor de la selección española de fútbol en Bilbao por no estar dentro de sus funciones.
En declaraciones a los periodistas, la portavoz ha dejado claro que esta no es una cuestión "que importe a los vascos" que, a su juicio, lo que quieren es que "se detenga a delincuentes, agresores y a los que violentan el orden público".
Asimismo, ha lamentado que el consejero "no está en lo que tiene que estar" y ha opinado que "si se preocupara por la seguridad lo que se preocupa por las competencias", en su opinión, "la policía estaría mejor dotada" y "los radicales no camparían a sus anchas por las calles de Euskadi".
Garrido ha indicado que "el que se autolimita es el propio consejero a la hora de ejercer sus funciones" y ha opinado que sus declaraciones son "una cortina de humo de alguien que no está a la altura de las circunstancias".
Además, ha defendido que no sobran efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Euskadi, donde ha señalado que cada cuerpo "tiene su ámbito competencial" y ha insistido en que es necesario actuar con "coordinación y colaboración", actitud que ha echado en falta en el Gobierno Vasco.
Ha criticado también los últimos nombramientos en la cúpula de la Ertzaintza por no ser "los perfiles adecuados para dirigirla en un momento" que ha considerado "muy crítico" y en el que los ciudadanos "lo que quieren es volver a casa sin que se les atraque y sin que se les insulte por llevar una camiseta de la selección española".
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