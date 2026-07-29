CASO PLUS ULTRA
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El juez Calama pide a entidades bancarias información de las cuentas de Zapatero, sus hijas y su secretaria

Tras recibir un informe de la UDEF, el magistrado aprecia indicios de la existencia de "una estructura organizada dirigida por el expresidente, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes".
MADRID, 17/06/2026.- El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ J.J.Guillen
El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo.
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EITB

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la UDEF reclamar a las entidades bancarias información sobre varias cuentas a nombre del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria, María Gertrudis Alcázar.

En un auto, el juez del caso Plus Ultra da orden de recabar los movimientos realizados en decenas de cuentas de más de diez entidades bancarias desde el 1 de enero de 2020 por Zapatero, sus hijas, el empresario Julio Martínez y varias empresas del entorno societario de este.

La UDEF pretende cruzar esos datos con los movimientos que ha detectado y que apuntan a transferencias de cientos de miles de euros a Zapatero y sus hijas en lo que los investigadores sospechan que constituye una trama de tráfico de influencias.

Lo hace tras recibir un informe de la UDEF fechado el 9 de junio con información financiera procedente en su mayor parte de datos tributarios declarados por los investigados y que ahora quiere ratificar con los movimientos bancarios.

Entre las novedades que pretende investigar el juez está el patrimonio de Gertrudis Alcázar tras averiguar que compró una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132 055 euros sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia entre 2021 y 2023.

La UDEF admite que no tiene constancia de que la secretaria de Zapatero "haya recibido fondos procedentes" del entramado societario investigado, pero sigue poniendo el foco en el "rol relevante" que le atribuye dentro de la supuesta trama.

El juez Calama aprecia indicios de la existencia de "una estructura organizada y estable, dirigida por el expresidente, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes", entre los que cita Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.



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