Los incendios de Madrid, Ávila y Castellón pierden intensidad a las puertas de la alerta naranja por calor
Los equipos de extinción han logrado mitigar la intensidad de los incendios forestales de la Comunidad de Madrid y la Vall d'Uixó (Castellón), tras una noche favorable. Sin embargo, las autoridades piden extrema cautela ante el inicio de una nueva ola de calor que mantendrá en alerta naranja a gran parte de la península.
Avances en la consolidación de perímetros
En la Comunidad de Madrid, las mejores condiciones meteorológicas nocturnas y el trabajo de los efectivos han facilitado la estabilización de un perímetro que alcanza cerca de 250 kilómetros. Tras una noche sin reproducciones, los esfuerzos se centran este miércoles en refrescar los puntos calientes y asegurar la zona antes de que suban de nuevo las temperaturas.
En la provincia limítrofe de Ávila, con más de 50 000 hectáreas quemadas (el peor incendio de la historia de España), las autoridades han informado también de una evolución favorable de las operaciones de control y estabilización, y algunos residentes de numerosos municipios pudieron regresar a casa.
En Castellón, el fuego iniciado en la Vall d'Uixó afronta su quinta jornada activo habiendo calcinado ya unas 10 000 hectáreas en la Sierra de Espadán y alcanzando un perímetro de 75,5 kilómetros. Los medios aéreos se han reincorporado a primera hora tras un trabajo nocturno terrestre que ha permitido detectar focos menos intensos. Aunque se ha levantado el confinamiento en municipios como La Vilavella, Betxí u Onda, unas 10 000 personas continúan evacuadas.
Riesgo extremo por altas temperaturas
La evolución de ambos incendios coincide con el inicio de una nueva ola de calor anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología AEMET. Las altas temperaturas pondrán este miércoles en aviso naranja o amarillo a la mayor parte de la Península Ibérica, complicando las tareas de extinción y control en ambas regiones.
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