En la Comunidad de Madrid , las mejores condiciones meteorológicas nocturnas y el trabajo de los efectivos han facilitado la estabilización de un perímetro que alcanza cerca de 250 kilómetros. Tras una noche sin reproducciones, los esfuerzos se centran este miércoles en refrescar los puntos calientes y asegurar la zona antes de que suban de nuevo las temperaturas.

En la provincia limítrofe de Ávila , con más de 50 000 hectáreas quemadas (el peor incendio de la historia de España), las autoridades han informado también de una evolución favorable de las operaciones de control y estabilización, y algunos residentes de numerosos municipios pudieron regresar a casa.