El Ayuntamiento de San Sebastián prohíbe las cenas solidarias en la calle
Desde hoy está prohibido repartir cenas en los espacios públicos de la ciudad, por motivos de seguridad. El colectivo Kaleko Afari Solidarioak ha denunciado que más de 300 personas se van a quedar sin alternativa para cenar.
El Ayuntamiento de San Sebastián ha prohibido a partir de hoy el "reparto de cenas en los espacios públicos de la ciudad" que realiza la iniciativa solidaria Kaleko Afari Solidarioak en diferentes puntos de la ciudad. Desde el colectivo denuncian que más de 300 personas se van a quedar sin alternativa para cenar y pedirán una reunión de urgencia con el alcalde Jon Insausti. Además, han convocado una rueda de prensa a las 12:00 horas frente al Ayuntamiento.
La Policía Municipal notificó anoche la prohibición a Kaleko Afari Solidarioak, tras la resolución aprobada ayer mismo por el Ayuntamiento.
La decisión llega tras "el informe técnico de tres departamentos del Ayuntamiento: Unidad de Uso del Espacio Público, Departamento de Salud Pública y la Guardia Municipal".
El Ayuntamiento alude problemas de seguridad
Según han explicado fuentes del Ayuntamiento de San Sebastián a Euskadi Irratia, han decidido prohibir las cenas solidarias en la calle por problemas de seguridad. Han añadido cada vez hay más problemas de seguridad en la Parte Vieja y que es necesario dar una solución a esa situación.
El alcalde Insausti comparecerá en rueda de prensa tras la reunión del Gobierno municipal.
Te puede interesar
Se rebaja la amenaza en los incendios de Madrid, pero se prevé un agravamiento de las condiciones climáticas
Las autoridades advierten que el incendio aún no está controlado y que "las condiciones climáticas siguen siendo cambiantes". El incendio de Ávila también presenta una evolución más favorable con respecto a ayer.
Será noticia: Incendios en España y Francia, alerta naranja por calor y prohibición de cenas solidarias en la calle en San Sebastián
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
48 horas para frenar el fuego en el centro de España antes de la llegada de otra ola de calor
Los frentes de los incendios de Madrid y Ávila se han unido a la altura del pantano de San Juan. Entre ambos incendios, ya han ardido más de 80 000 hectáreas.
El incendio de Vall d'Uixò afecta ya a 8500 hectáreas, pero afronta la noche con un mejor escenario
En estos momentos se está consolidando toda la zona porque "de cara a la noche llegaremos con unas perspectivas meteorológicas bastante buenas con viento de terral, de poniente, bastante suave, que nos van a permitir trabajar", ha explicado el director operativo del PMA.
Polémica por las cargas posteriores a la manifestación contra la masificación turística en Palma
La Policía Nacional cargó el domingo en Palma tras la protesta contra la masificación turística, una actuación que el cuerpo de seguridad justifica como respuesta a grupos violentos, pero el delegado del Gobierno cuestiona su actuación. Entre los heridos está el fotoperiodista Xavier Hurtado, al que el sindicado de periodistas ha mostrado todo su apoyo.
La Semana Grande de San Sebastián contará con 416 actividades repartidas en 30 espacios de la ciudad
San Sebastián está preparada para dar inicio a ocho días de fiesta. La Semana Grande se celebrará del 8 al 15 de agosto, con un amplio programa, en el que además se tendrá en cuenta una curiosidad: el eclipse que tendrá lugar el 12 de agosto.
La jueza de El Bocal aplaza la declaración como investigado del representante legal de Dragados
La instructora acordó iniciar la acción penal contra el responsable de la empresa contratista a raíz de las declaraciones prestadas el pasado 19 de junio por los peritos.
Dos mujeres resultan heridas en un accidente de tráfico en Villafranca
El accidente ha ocurrido sobre las 12:36 horas en la carretera NA-660. Las dos personas heridas, de 85 y 31 años, han sido trasladadas al Hospital Reina Sofía de Tudela.
La jueza mantiene en prisión al investigado por la violación a una mujer semiinconsciente en Pamplona en sanfermines
En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la magistrada destaca la gravedad de los hechos objeto de investigación. En su declaración, el investigado sostuvo que las relaciones fueron consentidas.