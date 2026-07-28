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El Ayuntamiento de San Sebastián prohíbe las cenas solidarias en la calle

Desde hoy está prohibido repartir cenas en los espacios públicos de la ciudad, por motivos de seguridad. El colectivo Kaleko Afari Solidarioak ha denunciado que más de 300 personas se van a quedar sin alternativa para cenar. 

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Movilización en Egia a favor de las cenas solidarias. Foto de archivo: EFE

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El Ayuntamiento de San Sebastián ha prohibido a partir de hoy el "reparto de cenas en los espacios públicos de la ciudad" que realiza la iniciativa solidaria Kaleko Afari Solidarioak en diferentes puntos de la ciudad. Desde el colectivo denuncian que más de 300 personas se van a quedar sin alternativa para cenar y pedirán una reunión de urgencia con el alcalde Jon Insausti. Además, han convocado una rueda de prensa a las 12:00 horas frente al Ayuntamiento. 

La Policía Municipal notificó anoche la prohibición a Kaleko Afari Solidarioak, tras la resolución aprobada ayer mismo por el Ayuntamiento. 

La decisión llega tras "el informe técnico de tres departamentos del Ayuntamiento: Unidad de Uso del Espacio Público, Departamento de Salud Pública y la Guardia Municipal". 

El Ayuntamiento alude problemas de seguridad

Según han explicado fuentes del Ayuntamiento de San Sebastián a Euskadi Irratia, han decidido prohibir las cenas solidarias en la calle por problemas de seguridad. Han añadido cada vez hay más problemas de seguridad en la Parte Vieja y que es necesario dar una solución a esa situación.  

El alcalde Insausti comparecerá en rueda de prensa tras la reunión del Gobierno municipal. 

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