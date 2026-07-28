El Ayuntamiento de San Sebastián prohíbe las cenas solidarias en la calle

El Ayuntamiento de San Sebastián ha prohibido a partir de hoy el "reparto de cenas en los espacios públicos de la ciudad" que realiza la iniciativa solidaria Kaleko Afari Solidarioak en diferentes puntos de la ciudad. Desde el colectivo denuncian que más de 300 personas se van a quedar sin alternativa para cenar y pedirán una reunión de urgencia con el alcalde Jon Insausti. Además, han convocado una rueda de prensa a las 12:00 horas frente al Ayuntamiento.

La Policía Municipal notificó anoche la prohibición a Kaleko Afari Solidarioak, tras la resolución aprobada ayer mismo por el Ayuntamiento.

La decisión llega tras "el informe técnico de tres departamentos del Ayuntamiento: Unidad de Uso del Espacio Público, Departamento de Salud Pública y la Guardia Municipal".