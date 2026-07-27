Bomberos, forestales, miembros de la UME y demás personal que trabajan en la extinción de los incendios en las provincias de Madrid, Ávila y Toledo exprimen cada minuto en la lucha contra el fuego sabiendo que apenas cuentan con 48 horas para poder frenar el fuego que está arrasando el centro de la península, antes de la llegada de la cuarta ola de calor el miércoles.

Los frentes de los incendios de Madrid y Ávila se han unido a la altura del pantano de San Juan, donde continúan concentrándose buena parte de los esfuerzos de los equipos de emergencias.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suspendido este lunes las labores de cosecha que impliquen el uso de maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo mientras dure el periodo de emergencia por los incendios.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y siga la evolución del incendio únicamente a través de los canales y fuentes oficiales.

Tres frentes sin estabilizar en Madrid

Los incendios de la Comunidad de Madrid han disminuido en su avance durante las últimas horas y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes.



El incendio ha calcinado ya 28 000 hectáreas y aglutina 300 efectivos de los bomberos de la Comunidad de Madrid, bomberos y agentes forestales, así como 50 vehículos terrestres y ocho medios aéreos de la región madrileña.



Son 13 localidades evacuadas y 5 confinadas en la Comunidad de Madrid, la más castigada, de acuerdo con la última actualización facilitada por el Ministerio del Interior.