48 horas para frenar el fuego en el centro de España antes de la llegada de otra ola de calor
Los frentes de los incendios de Madrid y Ávila se han unido a la altura del pantano de San Juan. Entre ambos incendios, ya han ardido más de 80 000 hectáreas.
Bomberos, forestales, miembros de la UME y demás personal que trabajan en la extinción de los incendios en las provincias de Madrid, Ávila y Toledo exprimen cada minuto en la lucha contra el fuego sabiendo que apenas cuentan con 48 horas para poder frenar el fuego que está arrasando el centro de la península, antes de la llegada de la cuarta ola de calor el miércoles.
Los frentes de los incendios de Madrid y Ávila se han unido a la altura del pantano de San Juan, donde continúan concentrándose buena parte de los esfuerzos de los equipos de emergencias.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suspendido este lunes las labores de cosecha que impliquen el uso de maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo mientras dure el periodo de emergencia por los incendios.
Las autoridades han pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y siga la evolución del incendio únicamente a través de los canales y fuentes oficiales.
Tres frentes sin estabilizar en Madrid
Los incendios de la Comunidad de Madrid han disminuido en su avance durante las últimas horas y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes.
El incendio ha calcinado ya 28 000 hectáreas y aglutina 300 efectivos de los bomberos de la Comunidad de Madrid, bomberos y agentes forestales, así como 50 vehículos terrestres y ocho medios aéreos de la región madrileña.
Son 13 localidades evacuadas y 5 confinadas en la Comunidad de Madrid, la más castigada, de acuerdo con la última actualización facilitada por el Ministerio del Interior.
El incendio de Ávila, el más devastador de la historia
En Ávila, el incendio declarado el pasado miércoles en Burgohondo, el más devastador en España desde que se tienen registros, cumple este lunes cinco días con 40 000 personas desalojadas en dieciséis municipios, un perímetro de 160 kilómetros y una situación de leve mejoría pese a los sustos que el viento ha provocado durante esta madrugada.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha mostrado este lunes "cierto optimismo", aunque ha avisado de que el fuego no está controlado.
Sen ha manifestado que, durante la jornada, se están centrando las tareas de extinción en sectores prioritarios como Mijares y Gavilanes; en Casillas, Sotillo de la Adrada y Casavieja y en el sector este, en el embalse de San Juan y Cebreros, donde se localiza el incendio que viene desde Madrid.
Toledo, con opción de bajar a nivel 2 de emergencia
Los incendios de Toledo han provocado la evacuación de alrededor de 6200 personas, aunque la evolución ha provocado que la Junta de la comunidad estudie rebajar el nivel de emergencia al número 2.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado estar "esperanzado" con el objetivo de que el fuego no avance a través del valle del Tiétar, por un lado, y por la localidad toledana de Almorox, por el otro, hacia la provincia castellanomanchega.
Sin embargo, ha lamentado que "los destrozos van a ser increíbles" como consecuencia de ambos incendios y ha recordado que la prioridad es "salvar vidas, por muy doloroso que sea ver que se nos quema el monte".
¿Cuántas hectáreas se han quemado hasta el momento?
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagensen, ha asegurado que la situación de los incendios continua siendo compleja y ha avisado del riesgo "muy alto" en todo el territorio ante la cuarta ola de calor que previsiblemente comienza mañana. Ha confirmado, además, la incorporación de entre este lunes y martes de dos aviones procedentes de Turquía para colaborar en la extinción de los fuegos.
"El riesgo de incendios a partir de mañana es muy alto en todo el territorio, tenemos los datos de la Aemet según los cuales iniciaremos una nueva ola de calor; pido precaución en este contexto", explicado Aagensen en una entrevista en RNE recogida por Europa Press
Aagesen ha incidido en la "cifra devastadora" de 153 000 hectáreas calcinadas, "seis veces más que en el mismo periodo del año anterior". "Hablamos de 77 000 hectáreas entre Toledo, Ávila Y Madrid y en el caso de Ávila de 55 000, eso significa el mayor incendio de la historia reciente", se ha lamentado la ministra.
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