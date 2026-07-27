Madrilgo suteak piztuta jarraitzen du, eta hiru foku egonkortu gabe daude
Gauean zehar sugarrak motelago zabaltzea lortu badute ere, gaur etsaia haizea izango da, 30 km/h-rainoko haize-ufadak izango direlako. Sute-arriskua oso altua izango da bihartik aurrera Estatu osoan, bero-bolada bat datorrelako.
Madrilgo Erkidegoari eragiten dioten baso-suteak motelago zabaltzea lortu dute gauean zehar. Horri esker, itzaltze-lanek hainbat fokutan jardun ahal izan dute, nahiz eta suak piztuta eta egonkortu gabe jarraitzen duen, Madrilgo Gobernuaren Ordezkaritzako iturriek jakinarazi dutenez.
Une honetan hiru fronte identifikatu dituzte sutean; aktiboena San Juan urtegiaren iparraldean dago, eta bertan biltzen ari dira larrialdi-taldeen ahalegin gehienak.
Halaber, Madrilgo Erkidegoko 112 zerbitzuak ohartarazi du gaurko iragarritako orduko 30 kilometro arteko haize-boladek zaildu egingo dituztela itzaltze-lanak.
Aipatutako oharraren arabera, gauean lan handia egin dute sutea egonkortzeko. Eskualde barruan zailtasun gehien dituzten eremuak honako hauek dira: Cofio ibaiaren ingurunea, Villa del Pradoko El Encinar del Alberche urbanizazioa eta San Martín de Valdeiglesiasen dagoen San Juan urtegiaren hegoaldeko urbanizazioak.
Horri aurre egiteko, agintariek herritarrei eskatu diete prekauzio handiz jokatzeko eta sutearen bilakaeraren berri kanal eta iturri ofizialen bidez jakiteko.
Avilako sutea, inoizko suntsitzaileena
Asteazkenean Burgohondon (Avila) piztutako suteak —erregistrorik dagoenetik Espainian izandako suntsitzaileenak— bost egun egin ditu astelehen honetan. Dagoeneko 40.000 pertsona etxetik irtenarazi dituzte hamasei udalerritan, 160 kilometroko perimetroa du eta hobera egin du pixka bat, nahiz eta goizaldean haizeak susto batzuk eragin dituen.
Goizeko bostak arte egoera nahiko txarra izan da, haizearen indarraren ondorioz sutetik kanpoko sute txiki batzuk sortu baitira mendebaldean, sutearen muturrean (Miyares eta Gavilanes inguruan), bai eta hegoaldeko sektorean ere (Casavieja, La Adrada, Sotillo eta Piedralaves udalerrietan, besteak beste).
Zenbat hektarea erre dira orain arte?
Sara Aagesen Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministroak baieztatu du suteen egoerak konplexua izaten jarraitzen duela, eta Estatu osoan sute-arrisku "oso handia" dagoela, bihar udako laugarren bero-bolada etorriko da eta. Gainera, adierazi du astelehen honetatik asteartera bitartean Turkiako bi hegazkin ariko direla suteen itzaltze-lanetan laguntzen.
"Sute-arriskua oso handia izango da bihartik aurrera lurralde osoan; Aemeten datuen arabera, beste bero-bolada bat dator; kontuz ibili, mesedez", azaldu du Aagesenek RNE katean egindako elkarrizketa batean, Europa Press albiste-agentziak jasotakoaren arabera.
Aagesenek azpimarratu du 153.000 hektarea erre direla, "aurreko urteko garai berean baino sei aldiz gehiago". "Toledo, Avila eta Madril artean 77.000 hektarea dira, et,a Avilaren kasuan, 55.000; inoizko suterik handiena", adierazi du ministroak.
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