SUTEA ARRASATEN
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Bederatzi pertsona artatu dituzte Arrasaten, eraikin bateko etxabean piztu den sutearen ondorioz

Gazteak batu ohi diren inguru batean, sua hartu du erosketa-orga batek eta, beroaren eraginez, lokal baten sarrera lehertu da. Ikerketa abiatu da gertatutakoa argitzeko.

04:00etan piztu da sua, Arrasaten.

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Agentziak | EITB

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Sendagiria jaso dute jada Arrasaten izandako sute baten ondorioz ospitalera eraman behar izan dituzten 9 herritarrek. Kea arnastegatik artatu behar izan dituzte, haien etxabean piztu baita sua, Garibai kaleko 14. atarian.

Larrialdi zerbitzuek 04:00etan jaso dute deia, asteburuetan gazteak batu ohi diren inguru batean sua zegoela jakinarazteko. Kepa Urteaga jarduneko alkateak adierazi duenez, nahita eragindako sutea izan da, erosketa-orga bati su eman eta etxabeko lokal baten sarreran utzi dutelako. Beroaren eraginez, lokalaren sarrera lehertu eta kiskali egin da.

Poliziak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Udalak, bere aldetik, arduraz jokatzeko deia egin du, eta neurriak hartzea aztertuko duela adierazi du.

Arrasate Suteak Gipuzkoa Suhiltzaileak Gizartea

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