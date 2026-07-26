SUTEAK ESPAINIAN

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Vall d'Uixoko suteak kontrolik gabe jarraitzen du

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Eguraldiak hobera egin du gauean, eta kontrolguneak indartu dituzten arren, suak aktibo jarraitzen du. Milaka pertsona ebakuatu dituzte.

Suteak Espainia Gizartea

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