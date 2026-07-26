INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA
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Continúa fuera de control el incendio en la Vall d'Uixó

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kontrolik gabe jarraitzen du Vall d'Uixóko suteak
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EITB

Última actualización

La mejora de las condiciones meteorológicas durante la noche ha permitido reforzar las líneas de control, pero el fuego continúa activo y mantiene miles de personas desalojadas.

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