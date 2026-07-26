La Fiscalía rechaza que se interrogue a un nuevo testigo en el caso Pablo Ibar
La Fiscalía se opone a que declare un testigo que la defensa ha presentado ante los tribunales de Florida y que podría exculpar al preso Pablo Ibar, que cumple condena a cadena perpetua por tres asesinatos cometidos en 1994.
Andrés Krakenberger, portavoz de la asociación ‘Pablo Ibar – Juicio Justo’, ha explicado este domingo que la defensa va a presentar su respuesta a las alegaciones de la Fiscalía para que el juez abra un nuevo proceso.
Según Krakenberger, la Fiscalía ha presentado un escrito de más de 900 páginas con documentación “con la que pretenden reforzar sus argumentos”, pero la mayor parte de sus alegaciones “son meramente procesales”. Entre ellas, sostienen que el testimonio de este testigo “no es admisible porque no presenció los hechos”.
El único argumento no procesal presentado alude al ADN hallado en la camiseta del autor de los asesinatos, en la que se encontró “una motita mínima de ADN de Pablo”, asegura Krakenberger, “y que sirvió para poder eludir la pena de muerte”
La defensa presentará su respuesta a las alegaciones de la Fiscalía en un plazo inferior a un mes “y será el juez quien decida si abre un nuevo proceso”, explica el portavoz de la asociación. Además, Krakenberger ha anunciado que han solicitado una audiencia probatoria en la que comparecerá el testigo.
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