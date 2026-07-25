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Extinguido el incendio de Galar

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Extinguido el incendio de Castejón
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Galarren piztutako sutea itzali dute
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EITB

Última actualización

Los bomberos han sofocado las llamas del incendio que se había iniciado en un campo cosechado en Galar, y ha llegado a estar a escasos metros de las casas de la localidad de Salinas.

 

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