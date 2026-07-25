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Sanidad pide no permanecer al aire libre en Madrid por contaminación generada por los incendios

La concentración de partículas contaminantes en suspensión supera ampliamente las recomendaciones de la OMS en la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid.
MADRID, 24/07/2026.- Vista del atardecer desde el pinar del barrio madrileño de La Elipa, influenciado por el humo del incendio que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid que mantiene en máxima alerta a los servicios de emergencia y ha obligado a ampliar las evacuaciones y confinamientos en varios municipios, mientras continua un amplio operativo para frenar el avance de las llamas. EFE/Francisco Camino
Vista de Madrid afectada por el humo de los incendios. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Suteek eragindako kutsadura dela eta, Madrilen aire zabalean ez egotea eskatu du Osasun Sailak
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Agencias | EITB

Última actualización

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido no permanecer en espacios exteriores en las zonas cercanas a los incendios de Madrid debido a la mala calidad del aire. Este presenta valores de PM2,5, es decir, partículas contaminantes en suspensión con un diámetro menor a 2,5 micras, como consecuencia de los incendios.

Estos valores están "muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)", señala García, y por ello pide utilizar mascarillas FFP2/95 y gafas de protección en caso de salir de casa en la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, Sanidad recomienda buscar atención sanitaria si se presentan dificultades para respirar, dolor en el pecho o falta de aire, y prestar atención a las personas vulnerables, mantenerse informado a través de fuentes oficiales y hacer caso a las indicaciones de los servicios de emergencia.

Cielo marrón

Como consecuencia del humo y de la intrusión de masas de aire de origen africano, el cielo de Madrid ha amanecido este sábado de color marrón, mientras que el ambiente desprende olor a quemado. Así, se recomienda reducir los desplazamientos innecesarios, permanecer en interiores y mantener la calma.

En lo que respecta a los espacios interiores, las recomendaciones apuntan a que hay que mantener la vivienda fresca, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de humo y no barrer ni sacudir el polvo, ya estas acciones dispersan partículas en el aire.

Incendios Madrid Mascarillas Sociedad

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