Sanidad pide no permanecer al aire libre en Madrid por contaminación generada por los incendios

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido no permanecer en espacios exteriores en las zonas cercanas a los incendios de Madrid debido a la mala calidad del aire. Este presenta valores de PM2,5, es decir, partículas contaminantes en suspensión con un diámetro menor a 2,5 micras, como consecuencia de los incendios.

Estos valores están "muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)", señala García, y por ello pide utilizar mascarillas FFP2/95 y gafas de protección en caso de salir de casa en la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, Sanidad recomienda buscar atención sanitaria si se presentan dificultades para respirar, dolor en el pecho o falta de aire, y prestar atención a las personas vulnerables, mantenerse informado a través de fuentes oficiales y hacer caso a las indicaciones de los servicios de emergencia.

Cielo marrón

Como consecuencia del humo y de la intrusión de masas de aire de origen africano, el cielo de Madrid ha amanecido este sábado de color marrón, mientras que el ambiente desprende olor a quemado. Así, se recomienda reducir los desplazamientos innecesarios, permanecer en interiores y mantener la calma.

En lo que respecta a los espacios interiores, las recomendaciones apuntan a que hay que mantener la vivienda fresca, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de humo y no barrer ni sacudir el polvo, ya estas acciones dispersan partículas en el aire.