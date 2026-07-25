El podcast "Se llamaba como yo" coproducido por EITB, gana el prestigioso premio internacional Gabo
El podcast "Se llamaba como yo" de Isabel Cadenas ha ganado el premio Gabo que distinguen a los mejores trabajos de periodismo iberoamericanos, en la categoría de mejor audio. El podcast coproducido por EITB y disponible en la plataforma de audio GUAU obtuvo el año pasado el Premio Ondas. La autora Isabel Cadenas recogió el galardón ayer por la tarde en el acto que tuvo lugar en el teatro municipal Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, en el marco de la ceremonia inaugural del festival Gabo que se celebra en honor del escritor Gabriel García Márquez.
El festival Gabo es un importante encuentro cultural de periodistas, escritores y contadores de historias iberoamericanos. Para la edición de los Premios Gabo 2026 se han presentado un total de 1915 trabajos de toda Iberoamérica. Los trabajos periodísticos presentados son de 20 países y compiten en las cinco secciones del certamen (Audio, Cobertura, Fotografía, Imagen y Texto). El jurado internacional eligió a 50 candidatos, y a continuación seleccionó los 15 finalistas de este año
"Se llamaba como yo" tiene como hilo conductor la historia de una mujer que heredó el nombre de su hermana, que murió dos años antes que ella naciera, víctima de una bomba, en la estación de Amara, en Donostia. Es la historia de un silencio: el de una familia que vivió a escondidas el duelo de aquella niña. Un silencio espeso, cotidiano, en el que parecía imposible indagar. Y es, también, la historia del ruido que, cincuenta años después, vino a romperlo. Y de lo que eso significó para todo un país.
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