El Ayuntamiento de Bilbao condena la agresión a un socorrista en Txurdinaga y advierte que "el incivismo se castiga"

La concejala de Juventud y Deporte de Bilbao, Itxaso Erroteta, ha condenado "rotundamente" la agresión sufrida por un socorrista de las piscinas del polideportivo municipal de Txurdinaga este jueves. Un grupo de usuarios esperó al trabajador a la salida de las instalaciones y lo atacó, después de que este les llamara la atención por no ducharse antes de entrar en la piscina.

Según Erroteta, la persona fue agredida "simplemente por desempeñar su labor”, al llamar la atención a unos usuarios por su comportamiento incívico dentro de las instalaciones de Bilbao Kirolak, y ha advertido de que "el incivismo se castiga".

Tras lamentar que este tipo de comportamientos “va en aumento", la edil de Juventud y Deportes ha señalado que estos hechos "tienen castigo", ya que a estas personas "se les aplicará la normativa inhabilitándoles, retirándoles el carné o prohibiéndoles el acceso a la instalación".

Itxaso Erroteta ha indicado que "el crecimiento de estas situaciones" ha llevado al consistorio a reforzar las medidas de seguridad desde 2005, con mayor número de socorristas, más personal auxiliar y la contratación de seguridad privada.

Visibilizar la situación

En la misma línea, los sindicatos ELA, LAB, ESK, CCOO y UGT, con representación en el Comité de Empresa de Emtesport, empresa concesionaria de Bilbao Kirolak, han denunciado "el incremento de insultos, amenazas y agresiones que viene sufriendo el personal que presta servicio en los polideportivos municipales de Bilbao Kirolak".

En este contexto, han convocado una concentración para este martes, 28 de julio, de 12:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 19:00 horas frente al polideportivo de Txurdinaga, con el objetivo de visibilizar la situación y exigir soluciones.

Asimismo, reclaman a Emtesport, Bilbao Kirolak y al Ayuntamiento de Bilbao "la adopción inmediata de medidas más contundentes para garantizar la seguridad de la plantilla y prevenir nuevas agresiones".

De hecho, según los sindicatos, Emtesport no pone "medios suficientes "y deja las decisiones en manos de Bilbao Kirolak, a quien reprochan "minimizar este tipo de comportamientos e incluso rebajar las sanciones previstas en su reglamento", lo que en su opinión "favorece la repetición de estos incidentes".

Según ha informado la Ertzaintza este viernes, por el momento no se ha registrado ninguna denuncia relacionada con estos hechos.