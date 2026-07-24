La diócesis de Bilbao celebra hoy una 'Misa por Venezuela' a la que no acudirán las asociaciones de venezolanos
Diversas organizaciones venezolanas en la CAV, Navarra y Cantabria consideran "profundamente inaceptable" la presencia de la cónsul de Venezuela en Bilbao Glenna del Valle Cabello, hermana de Diosdado Cabello, que pretende, según denuncian, "utilizar el dolor de las víctimas" como instrumento de "legitimación política de un régimen responsable de una profunda crisis democrática, humanitaria e institucional".
Cuando se cumple un mes de los devastadores terremotos en Venezuela, el obispo de Bilbao, Joseba Segura ofrecerá hoy una eucaristía en memoria de las víctimas a las 19:00 horas en la catedral de Santiago.
Varias organizaciones venezolanas de Euskadi, Cantabria y Navarra, han mostrado en un comunicado conjunto, su "preocupación" por la celebración de una misa en homenaje a las víctimas en la Catedral de Bilbao, "con la participación y presencia de Glenna del Valle Cabello", cónsul de Venezuela en Bilbao y hermana de Diosdado Cabello, actual Ministro de Interior y Justicia de Venezuela.
Tras expresar su solidaridad con las víctimas del terremoto y con sus familiares, apuntan que es "necesario recordar que esta tragedia se vio agravada por la inoperancia, y negligencia del régimen venezolano durante las primeras horas y días posteriores al terremoto". Según apuntan, "no puede existir verdadera solidaridad con las víctimas sin hablar también de la responsabilidad política de quienes tenían la obligación de proteger la vida de los ciudadanos y garantizar una respuesta inmediata ante una emergencia de esta magnitud".
Por ello, consideran "profundamente inaceptable" que "la representante en Bilbao del régimen venezolano, pretenda utilizar el dolor de las víctimas y la solidaridad de instituciones religiosas y comunidades en el exterior para construir una imagen de normalidad, humanidad o legitimidad que no se corresponde con la realidad que vive Venezuela".
A su vez, han expresado su "respeto absoluto por la Iglesia Católica, por el Obispado de Bilbao y por el carácter espiritual de la celebración religiosa", a la vez que han apostillado que "el dolor de las víctimas no puede ser utilizado como instrumento de legitimación política de un régimen responsable de una profunda crisis democrática, humanitaria e institucional".
La asociaciones firmantes han corroborado a Orain.eus que no acudirán a la cita.
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