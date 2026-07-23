Las llamadas al 016 aumentaron un 120,8 % tras la victoria de España en el mundial de fútbol
Las llamadas al teléfono 016, el número del Estado español que atiende a las víctimas de violencia machista, aumentaron un 120,8 % tras la victoria de la selección española en el Campeonato del Mundo de Fútbol, según fuentes del Ministerio de Igualdad.
En concreto, la franja horaria que experimentó dicho incremento corresponde a la que va de las 23:00 horas de la noche del domingo, 19 de julio, a las 7:00 horas de la mañana del lunes, 20 de julio, según detalla el diario El País.
Si miramos los datos de los días completos, el domingo, aunque antes del partido, hubo menos llamadas que los domingos anteriores del mes, las que tuvieron lugar después del partido se incrementaron notablemente. El lunes, el dato del día completo aumentó un 21,9 % con respecto al lunes de la semana anterior.
En cuanto al resto de canales que ofrece el Ministerio de Igualdad, el lunes día 20 hubo un incremento de contactos: el correo electrónico registró un aumento del 1.000 %, seguido por el chat online (60 %), y el Whastapp (8,75 %).
Esta semana se han producido dos crímenes machistas en Málaga y Toledo, lo que ha elevado a 31 las víctimas mortales por la violencia de género en el Estado español en lo que va de 2026. Es una cifra superior a la de los últimos años, ya que en 2025 en estas misma fechas se habían registrado 22 crímenes. Hay que remontarse a 2019 (con 37 crímenes confirmados en estas mismas fechas) para encontrar un dato peor.
En el estado español no se han realizado estudios al respecto. Sin embargo, según un estudio de 2018 del Centro Nacional de Violencia Doméstica del Reino Unido, las denuncias por violencia doméstica crecen un 26 % cuando Inglaterra juega un partido y un 38 % si pierden.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
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