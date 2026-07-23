Osakidetza instalará en octubre el equipo de la Unidad de Protonterapia de Euskadi, y tratará a sus primeros pacientes en 2028

Osakidetza instalará en octubre el equipo de la Unidad de Protonterapia de Euskadi, ubicada en el Hospital Universitario Donostia, y prevé iniciar el tratamiento de sus primeros pacientes en enero de 2028. La infraestructura, con una inversión global de 61,38 millones de euros, reforzará la capacidad asistencial de la red pública vasca y situará a Euskadi en la vanguardia del tratamiento radioterápico del cáncer, y también situará al sistema sanitario vasco entre los más avanzados de Europa en el ámbito de la oncología radioterápica.

Así lo han explicado esta mañana el subdirector de Infraestructuras Sanitarias de Osakidetza, Unai Zulueta, y el jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología, Txema Urraca, que han realizado una visita junto a medios de comunicación para ver el estado actual de las obras del nuevo edificio que albergará este equipo.

La nueva unidad contribuirá, además, a mejorar la atención a pacientes de Euskadi y su entorno, y consolidará un recurso de referencia para tratamientos de máxima precisión y menor toxicidad.

La puesta en marcha de la Unidad de Protonterapia de Euskadi se enmarca, además, de lleno en las líneas estratégicas del Pacto Vasco de Salud, que apuesta por impulsar la innovación, incorporar nuevas tecnologías al sistema sanitario y desarrollar infraestructuras modernas, accesibles y bien coordinadas. Además, el proyecto responde a la prioridad de reforzar la atención oncológica con recursos más avanzados, capaces de mejorar la precisión de los tratamientos y la calidad de la atención a las personas con cáncer.

Una infraestructura estratégica

La nueva unidad incorpora una tecnología de alta precisión que permite tratar el tumor de forma más localizada y reducir el daño sobre los tejidos sanos. Esta ventaja resulta especialmente importante cuando el tumor está cerca de órganos delicados o cuando se busca disminuir los efectos secundarios del tratamiento.

La protonterapia amplía las opciones terapéuticas disponibles para los equipos médicos y facilita tratamientos más personalizados, precisos y seguros. En muchos casos, permitirá mejorar la atención a pacientes pediátricos y también a adultos con tumores complejos o de difícil localización.

La oncología radioterápica forma parte del tratamiento de alrededor del 60 % de las personas diagnosticadas de cáncer y tiene intención curativa, sola o combinada con otros tratamientos, en cerca del 40 % de los casos. Con esta unidad, Osakidetza incorpora una herramienta más para avanzar hacia tratamientos mejor ajustados a cada paciente.