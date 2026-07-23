Arranca Euskal Encounter, con 5000 participantes y más de 4000 ordenadores ya en marcha en el BEC

El Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo acoge desde las 10:00 horas de este jueves y hasta el domingo 26 de julio, la 34 edición de la Euskal Encounter, que este año reunirá a cerca de 5000 participantes.

La macrocita informática contará con más de 4000 ordenadores y equipos conectados de manera simultánea mediante una infraestructura de alta capacidad, gracias a una conexión a Internet de 70 Gbps proporcionada por Euskaltel.

Según han informado los organizadores, el programa de este año pondrá el foco en dos de las tecnologías que están marcando la transformación digital actual: la inteligencia artificial y la computación cuántica.

La cita tecnológica desplegará además cerca de 200 actividades, talleres prácticos y competiciones de diversas áreas en espacios dedicados por entero a la creatividad, la innovación y la divulgación científica.