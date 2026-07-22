El viernes por la noche comienzan las guardias de taxistas de Vitoria-Gasteiz, con el desacuerdo de una parte del sector
Parte del sector no está de acuerdo con la normativa aprobada por el Ayuntamiento. La asociación AIDTTAX ha anunciado paros y se ha mostrado crítica con la nueva ordenanza que se quiere aprobar en unas semanas.
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