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El viernes por la noche comienzan las guardias de taxistas de Vitoria-Gasteiz, con el desacuerdo de una parte del sector

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Euskaraz irakurri: Uztailaren 25ean hasiko dituzte guardiak Gasteizko taxilariek
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EITB

Última actualización

Parte del sector no está de acuerdo con la normativa aprobada por el Ayuntamiento. La asociación AIDTTAX ha anunciado paros y se ha mostrado crítica con la nueva ordenanza que se quiere aprobar en unas semanas.

Vitoria-Gasteiz Taxis Sociedad

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