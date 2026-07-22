TAXI ZERBITZUA
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Ostiral gauean hasiko dira Gasteizko taxilarien guardiak, sektorearen zati baten desadostasunarekin

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Sektorearen zati bat ez dago ados guardiak egitearekin. AIDTTAX elkarteak lanuzteak iragarri ditu eta kritiko azaldu da Udalak onartu nahi duen dekretu berriarekin ere.

Gasteiz Taxiak Gizartea

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