BIZKAIA

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Hiru sutek arazoak sortu dituzte Erandion, Alonsotegin eta Gueñesen

Iragarkia
Bizkaia sutea argazkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

15:00 aldera Makro dendaren ondoan piztutako baso-sute batek ke handia eragin du Erandion. Alonsotegiko hirigunetik oso gertu, obra batean langile batzuen tresnek eragindako txinparta batetik hasi da sutea. Gueñesen, berriz, sutea 14:30ean hasi da zelai batean eta azkar zabaldu da baserrietarantz.

Bizkaia Suteak Erandio Gueñes Gizartea

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