Duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume baten kotxeak aurkitu dituzte Adur ibaian, haien gorpuekin
Desagertutako pertsonak bilatzen espezializatutako GKE bateko urpekari estatubatuarrek gazte baten autoa aurkitu dute Adur ibaian, Baionatik gertu. Gazte horren arrastoa 2018an galdu zen. Miaketa-lanetan ari zirela, beste bi ibilgailu ere aurkitu dituzte urpean, eta barruan desagertutako emakume baten gorpuzkiak aurkitu dituzte.
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Hiru sutek arazoak sortu dituzte Erandion, Alonsotegin eta Gueñesen
15:00 aldera Makro dendaren ondoan piztutako baso-sute batek ke handia eragin du Erandion. Alonsotegiko hirigunetik oso gertu, obra batean langile batzuen tresnek eragindako txinparta batetik hasi da sutea. Gueñesen, berriz, sutea 14:30ean hasi da zelai batean eta azkar zabaldu da baserrietarantz.
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Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.