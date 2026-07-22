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Boltek VTC zerbitzua eskainiko du aurrerantzean Bilbon

Bizkaiko hiriburuko mugikortasun plataformako ibilgailuetako batzuk % 100 elektrikoak izango dira.

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Gidaria duten ibilgailuak.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bolt mugikortasun plataformak gidaridun ibilgailuen zerbitzua (VTC) hasiko du astelehen honetan Bilbon. Zerbitzua ematen hasiko den unetik bertatik % 100 elektrikoak diren hainbat auto eskainiko ditu. 

Enpresak ohar bat argitaratu du, eta bertan azaltzen du kategoria elektrikoa "hazkunde handiena" izan duen aukeretako bat bihurtu dela Boltek lan egiten duen hirietan. Horren aldeko apustua eginda, konpainiak adierazi du "emisioak murrizten" lagundu nahi duela, eta "erabiltzaile guztientzat irisgarriagoa den hiri-mugikortasunaren eredu baterantz" aurrera egin nahi duela.

Boltek adierazi duenez, beste hiri batzuetako ereduari jarraituz, Bizkaiko enpresa txiki eta ertainekin eta langile autonomoekin lan egingo duela. Ereduak, nabarmendu duenez, aukera ekonomiko berriak sortuko ditu inguruko enpresa eta profesionalentzat.

Konpainiak gaineratu du bere etorrerak tokiko enpresa-sarea indartu nahi duela, berrikuntzan eta digitalizazioan oinarritutako lankidetzaren bidez.

Bilbok 351.000 biztanle ditu, eta 850.000 baino gehiago metropoli-barrutian eta, Bolten arabera, "negozioetarako eta berrikuntzarako nazioarteko erreferente" gisa finkatu da. Enpresak dio, gainera, "etorkizuneko ikuspegi argia" duela, eta "eraldaketa horrekin batera, mugikortasun irisgarria, elektrikoa eta digitala eskaini nahi dute, egoiliarren eta bisitarien beharrei erantzuna emateko".

Horrez gainera, "operadoreen arteko bizikidetza ahalbidetuko duen arau-esparru egonkor bat" eratzeko beharra ere azpimarratu du. 

Bilbo Bizkaia Gizartea

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