Bolt comienza a operar con sus VTC en Bilbao
Algunos de los vehículos de plataforma de movilidad en la capital vizcaina serán 100 % eléctricos.
La plataforma de movilidad Bolt inicia este lunes su servicio de vehículos con conductor (VTC) en Bilbao y lo hace con una oferta que incluye coches 100 % eléctricos desde el comienzo de su actividad.
La empresa ha publicado un comunicado en el que explica que la categoría eléctrica se ha convertido en una de las opciones con "mayor crecimiento" dentro de las ciudades donde Bolt ya opera. Con esta apuesta, la compañía ha indicado que busca contribuir a "reducir las emisiones y avanzar hacia un modelo de movilidad urbana más accesible a todos los usuarios".
Bolt ha indicado que, siguiendo el modelo de otras ciudades, trabajará con pymes y autónomos para desarrollar su operativa en Bilbao. El modelo, según ha destacado, permitirá generar nuevas oportunidades económicas para empresas y profesionales del entorno.
La compañía ha añadido que su llegada pretende reforzar el tejido empresarial local a través de una colaboración basada en innovación y digitalización.
Bolt ha precisado que Bilbao, con 351.000 habitantes y más de 850.000 en su área metropolitana, se ha consolidado como "un referente internacional para los negocios y la innovación". Según la empresa, tiene además "una clara visión de futuro" y aseguran que quieren "acompañar esa transformación aportando una solución de movilidad accesible, eléctrica y digital, que dé respuesta tanto a las necesidades de los residentes como a las de los visitantes".
También ha señalado la necesidad de cooperar con las autoridades competentes en la constitución de "un marco regulatorio estable que permita la convivencia entre operadores".
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