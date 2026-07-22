Un conductor sin carné siembra el caos en Pamplona: cinco delitos en pocas horas

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a un joven de 29 años tras encadenar cinco delitos en apenas unas horas. El arrestado ha robado una furgoneta, ha conducido sin carné en vigor, ha provocado colisiones contra varios vehículos y ha atropellado de gravedad a dos personas antes de ser reducido.

El suceso ha comenzado en el Segundo Ensanche, donde el hombre ha sustraído el vehículo. Poco después, mientras circulaba por el barrio de la Rotxapea, ha embestido por detrás a una motocicleta en la que viajaban dos ocupantes, quienes han sufrido heridas leves. Tras el impacto, el sospechoso se ha subido a la acera y se ha dado a la fuga.

Tras avanzar unos metros, el conductor ha regresado a la calzada zigzagueando hasta golpear a varios vehículos que esperaban en un semáforo en rojo. Lejos de detenerse, ha continuado la marcha a gran velocidad hasta que ha terminado estrellándose contra el bordillo de una glorieta en el mismo barrio.

Un agente de la Policía Municipal fuera de servicio y varios testigos se han acercado al vehículo accidentado para auxiliar al conductor. En ese momento, el implicado ha abierto la puerta, ha engranado la marcha atrás y ha acelerado, atropellando a dos mujeres que han resultado heridas de gravedad.

Patrullas de la Policía Municipal han llegado de inmediato al lugar, han reducido al varón y han procedido a su detención. Al arrestado se le imputan cinco delitos: conducción temeraria, negativa a realizar las pruebas de alcoholemia, hurto de uso de vehículo, lesiones por imprudencia grave y conducir sin permiso vigente.