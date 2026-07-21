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Aparecen pintadas contra el futbolista vasco Einar Galilea en Málaga tras difundirse una imagen suya con la camiseta de Argentina

Las pintadas con insultos han aparecido en las cercanías de La Rosaleda tras la final del Mundial entre España y Argentina. La foto del jugador del Málaga CF se ha viralizado en redes sociales, aunque se desconoce cuándo fue tomada.
Una de las pintadas en una imagen viralizada en redes sociales.
Euskaraz irakurri: Einar Galilea euskal futbolariaren aurkako pintadak agertu dira Malagan, Argentinako kamisetarekin bere irudia zabaldu ostean
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EITB

Última actualización

Este domingo han aparecido pintadas con insultos contra el futbolista vasco del Málaga CF, Einar Galilea (Vitoria-Gasteiz, 1994), en las inmediaciones del estadio de La Rosaleda. El ataque se ha producido tras la difusión en redes sociales de una fotografía en la que el jugador viste la camiseta de la selección de Argentina.

Aunque se desconoce la fecha exacta en la que fue tomada la imagen, su difusión coincidiendo con la final del Mundial de fútbol masculino entre las selecciones de España y Argentina ha desencadenado los mensajes contra el jugador vasco. 

Las imágenes de las pintadas no han tardado en hacerse virales en las redes sociales.

Araba-Álava Vitoria-Gasteiz Sociedad

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