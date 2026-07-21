CITA TECNOLÓGICA
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La Euskal Encounter reunirá en el BEC a cerca de 5000 participantes y más de 4000 ordenadores

La macrocita tecnológica se celebrará del 23 al 26 de julio y pondrá el foco en la inteligencia artificial y la computación cuántica.
EUSKAL ENCOUNTER 2019
Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Euskal Encounterrek 5.000 parte-hartzaile inguru eta 4.000 ordenagailutik gora bilduko ditu BECen
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EITB

Última actualización

El Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo acogerá del 23 al 26 de julio la 34 edición de la Euskal Encounter, que este año reunirá a cerca de 5000 participantes.

La macrocita informática contará con más de 4000 ordenadores y equipos conectados de manera simultánea mediante una infraestructura de alta capacidad, gracias a una conexión a Internet de 70 Gbps proporcionada por Euskaltel.

Según han informado los organizadores, el programa de este año pondrá el foco en dos de las tecnologías que están marcando la transformación digital actual: la inteligencia artificial y la computación cuántica

La cita tecnológica desplegará además cerca de 200 actividades, talleres prácticos y competiciones de diversas áreas en espacios dedicados por entero a la creatividad, la innovación y la divulgación científica.

Tecnología Bilbao Sociedad

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