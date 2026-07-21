La Euskal Encounter reunirá en el BEC a cerca de 5000 participantes y más de 4000 ordenadores
El Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo acogerá del 23 al 26 de julio la 34 edición de la Euskal Encounter, que este año reunirá a cerca de 5000 participantes.
La macrocita informática contará con más de 4000 ordenadores y equipos conectados de manera simultánea mediante una infraestructura de alta capacidad, gracias a una conexión a Internet de 70 Gbps proporcionada por Euskaltel.
Según han informado los organizadores, el programa de este año pondrá el foco en dos de las tecnologías que están marcando la transformación digital actual: la inteligencia artificial y la computación cuántica.
La cita tecnológica desplegará además cerca de 200 actividades, talleres prácticos y competiciones de diversas áreas en espacios dedicados por entero a la creatividad, la innovación y la divulgación científica.
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