Tres mujeres son asesinadas por violencia machista en las últimas 24 horas en Málaga, Alicante y Toledo
Tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en las últimas 24 horas en el Estado español. Los crímenes se han registrado en las provincias de Málaga, Alicante y Toledo. Dos de los agresores han sido arrestados y un tercero se ha quitado la vida.
El primer asesinato machista se conoció este lunes en Antequera (Málaga). Una mujer de 30 años fue hallada muerta con heridas de arma blanca en un domicilio. La Policía Nacional investiga la relación entre este crimen y el suicidio de un hombre de 35 años acontecido en la misma localidad.
El segundo caso ocurrió también en la noche del lunes en Almoradí (Alicante). La víctima es una mujer de 59 años a la que mató su marido. El agresor ha sido detenido por la Guardia Civil; consta que ya fue arrestado en 2008 tras una denuncia por malos tratos presentada por la propia fallecida.
El tercer crimen ha tenido lugar en la madrugada de este martes en Alameda de la Sagra (Toledo). Una mujer de 45 años ha sido asesinada con arma blanca. El presunto agresor, un hombre de 48 años, fue detenido poco después de los hechos.
Investigación en curso en Benahavís
De forma paralela, la Guardia Civil investiga la muerte con signos de violencia de otra mujer en Benahavís (Málaga), cuyo cuerpo ha sido localizado este martes con una herida en el cuello causada por arma blanca.
El hallazgo se produjo tras la alerta de un testigo que escuchó gritos en el inmueble y vio huir a un hombre en un vehículo a gran velocidad.
Las fuerzas de seguridad trabajan para esclarecer los hechos y determinar si se trata de un nuevo caso de violencia de género.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
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