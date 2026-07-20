Investigan la muerte a puñaladas de una mujer en una vivienda de Antequera (Málaga)
La Policía Nacional trata de determinar si el crimen está relacionado con el suicidio de un hombre, horas antes del hallazgo del cadaver de la mujer. El hombre era pareja de la víctima.
Una mujer de 30 años ha sido hallada muerta con lesiones de arma blanca en una vivienda de Antequera (Málaga) hacia las 14:00 horas, suceso que investiga la Policía Nacional, que trata de esclarecer si el crimen guarda relación con el suicidio de un hombre de 35 años registrado en esta misma ciudad.
El cadáver presenta signos de violencia, en concreto lesiones por arma blanca, por lo que se han desplazado a la vivienda los especialistas de la Policía Científica y la comitiva judicial.
Los investigadores tratan de determinar si el crimen está relacionado con el suicidio este lunes de un hombre de 35 años, que se ha precipitado a las 11:50 horas desde la muralla de la Alcazaba en Antequera.
Fuentes de la investigación han difundido que eran pareja y entre las hipótesis se baraja que se trate de un caso de violencia de género.
De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 30 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.371 desde 2003, cuando se comenzó a recabar el dato.
En lo que va de mes, esta es la cuarta muerte violenta de una mujer en la provincia de Málaga: El pasado 1 de julio fue hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria una malagueña de 35 años. Su expareja, de 49 años, confesó el crimen. Una semana después fueron encontradas sin vida una mujer de 61 años y su hija de 31 en una vivienda de Mijas, quienes murieron apuñaladas presuntamente a manos del novio de la madre, quien prendió después fuego a la vivienda para intentar ocultar los crímenes.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
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