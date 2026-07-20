La carabela portuguesa no da tregua en las playas vascas tras dejar un balance de 30 picaduras durante este fin de semana. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha confirmado que, del total de personas afectadas en los arenales de Bizkaia y Gipuzkoa, cinco de ellas requirieron ser trasladadas a un centro sanitario debido a la gravedad de las lesiones.

El goteo de avistamientos y asistencias ha sido constante desde el viernes, obligando a los servicios de socorrismo a activar los protocolos de aviso en más de una quincena de playas.

El viernes 17 de julio se notificaron los primeros avistamientos en La Arena (Muskiz-Zierbena), Ereaga, Azkorri-Gorrondatxe y Barinatxe (Getxo), y Arrietara-Atxabiribil (Sopela). Se registraron cuatro picaduras: una en La Arena, una en Arrietara, una en Barinatxe y otra en Karraspio (Mendexa). El bañista afectado en esta última tuvo que ser evacuado a un centro médico.

El sábado 18 de julio, las carabelas se extendieron hacia Barrika (Muriola), Ibarrangelu (Laga), Lekeitio (Isuntza) y Zumaia. El balance de heridos subió con tres casos en Armintza (Lemoiz), dos en Arrigorri (Ondarroa), dos en Zarautz, y un afectado en Ereaga, Isuntza, Muriola, Arrietara, Getaria y Hondarribia, respectivamente. Dos personas (una en Zarautz y otra en Getaria) requirieron traslado hospitalario.

Ayer, domingo 19 de julio, los avistamientos se generalizaron en Plentzia, Gorliz, Aritzatzu (Bermeo), Bakio, Ea y Orio. Se contabilizaron dos picaduras en Armintza (ambas necesitaron traslado sanitario) y un caso en Laga, Azkorri, Barinatxe, Arrietara, La Arena, Karraspio, Ea, Isuntza, Zumaia y Orio. También se registraron atenciones leves en Astondo (Gorliz), Bakio, Plentzia, Itzurun, Zarautz, La Concha (San Sebastián) y Arrigunaga (Getxo), precisando esta última el quinto traslado hospitalario del fin de semana.