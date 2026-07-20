La carabela portuguesa deja 30 picaduras y cinco personas hospitalizadas este fin de semana
El goteo constante de avistamientos de este organismo ha obligado a activar el protocolo en varios arenales y cinco bañistas han tenido que ser evacuados a centros sanitarios
La carabela portuguesa no da tregua en las playas vascas tras dejar un balance de 30 picaduras durante este fin de semana. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha confirmado que, del total de personas afectadas en los arenales de Bizkaia y Gipuzkoa, cinco de ellas requirieron ser trasladadas a un centro sanitario debido a la gravedad de las lesiones.
El goteo de avistamientos y asistencias ha sido constante desde el viernes, obligando a los servicios de socorrismo a activar los protocolos de aviso en más de una quincena de playas.
El viernes 17 de julio se notificaron los primeros avistamientos en La Arena (Muskiz-Zierbena), Ereaga, Azkorri-Gorrondatxe y Barinatxe (Getxo), y Arrietara-Atxabiribil (Sopela). Se registraron cuatro picaduras: una en La Arena, una en Arrietara, una en Barinatxe y otra en Karraspio (Mendexa). El bañista afectado en esta última tuvo que ser evacuado a un centro médico.
El sábado 18 de julio, las carabelas se extendieron hacia Barrika (Muriola), Ibarrangelu (Laga), Lekeitio (Isuntza) y Zumaia. El balance de heridos subió con tres casos en Armintza (Lemoiz), dos en Arrigorri (Ondarroa), dos en Zarautz, y un afectado en Ereaga, Isuntza, Muriola, Arrietara, Getaria y Hondarribia, respectivamente. Dos personas (una en Zarautz y otra en Getaria) requirieron traslado hospitalario.
Ayer, domingo 19 de julio, los avistamientos se generalizaron en Plentzia, Gorliz, Aritzatzu (Bermeo), Bakio, Ea y Orio. Se contabilizaron dos picaduras en Armintza (ambas necesitaron traslado sanitario) y un caso en Laga, Azkorri, Barinatxe, Arrietara, La Arena, Karraspio, Ea, Isuntza, Zumaia y Orio. También se registraron atenciones leves en Astondo (Gorliz), Bakio, Plentzia, Itzurun, Zarautz, La Concha (San Sebastián) y Arrigunaga (Getxo), precisando esta última el quinto traslado hospitalario del fin de semana.
Protocolo de actuación en las playas
El Gobierno Vasco mantiene activo el protocolo coordinado por la Dirección de Salud Pública y SOS Deiak. Dependiendo de la cantidad de ejemplares detectados por los socorristas, las medidas incluyen:
- Bandera amarilla e icono de medusa: Aviso por megafonía para solicitar que se extremen las precauciones durante el baño.
- Bandera roja: Prohibición total del baño en el arenal ante la presencia de ejemplares peligrosos.
Las autoridades recuerdan que nunca se deben tocar, aunque parezcan muertas en la arena. En caso de picadura, se debe acudir de inmediato al puesto de socorro, lavar la zona afectada exclusivamente con agua de mar (nunca agua dulce), retirar los restos de tentáculos con pinzas y aplicar frío local protegido por una bolsa de plástico durante cinco minutos.
Te puede interesar
Comienza el desmantelamiento del viejo viaducto y la antigua estación del Topo en Pasaia
Euskal Trenbide Sarea ha iniciado los trabajos tras la inauguración de la nueva variante soterrada, una obra que liberará 2800 metros cuadrados de espacio urbano.
Cuatro detenidos y siete investigados por altercados tras la final del Mundial de fútbol
En Vitoria-Gasteiz, agentes de la Ertzaintza detuvieron esta pasada madrugada a tres jóvenes encapuchados, de 25, 19 y 18 años, tras agredir presuntamente a varias personas que vestían la camiseta de la selección española.
El calor arrasa las huertas y golpea a los baserritarras
Las altas temperaturas están pasando factura a los baserritarras. Algunas explotaciones han perdido cosechas enteras de lechuga y otras verduras no alcanzan el tamaño necesario para su venta. Incluso pimientos y guindillas han cambiado de sabor por el calor.
Los vecinos y vecinas de Petilla de Aragón ya pueden regresar a sus casas, tras estabilizarse el incendio de Cinco Villas
El incendio iniciado el pasado miércoles se estabilizado y evoluciona de manera favorable, según fuentes de SOS Navarra.
Detenido un conductor en la A-68 por agredir a su pareja y delitos contra la seguridad vial
Varios testigos observaron cómo un hombre agredía a una mujer en una estación de servicio en Ribaforada y la colaboración ciudadana permitió interceptar al conductor que conducía sin puntos en el carné de conducir y bajo los efectos de las drogas.
Investigan una agresión a un grupo de personas en un bar de Berriozar mientras veían la final del Mundial
Un grupo de unas diez personas encapuchadas habría agredido con barras y porras extensibles a un grupo de militares que se encontraba en un bar de la localidad viendo el partido de fútbol. Hay al menos tres personas heridas. No hay detenidos por el momento, ya que los agresores huyeron del lugar.
Detectado un lince ibérico en Euskadi por primera vez en más de un siglo
El ejemplar ha sido captado por cámaras de fototrampeo en Kanpezo (Álava). A diferencia de las citas del siglo XX vinculadas al lince boreal, este hallazgo confirma la presencia de un ejemplar probablemente reintroducido.
El Gobierno Vasco y las diputaciones permiten las ferias de ganado, al flexibilizar las medidas frente a la Dermatosis Nodular
"La evolución de la situación sanitaria permite recuperar parte de la actividad del sector ganadero”, según indican desde el Gobierno Vasco.
Será noticia: España gana la Copa del Mundo de fútbol, se reúne la mesa sectorial de Salud y consiguen estabilizar el incendio de Aragón
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.