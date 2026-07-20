CARABELA PORTUGUESA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La carabela portuguesa deja 30 picaduras y cinco personas hospitalizadas este fin de semana

El goteo constante de avistamientos de este organismo ha obligado a activar el protocolo en varios arenales y cinco bañistas han tenido que ser evacuados a centros sanitarios

SAN SEBASTIÁN, 20/06/2026.- Dos mujeres se refrescan este sábado en la orilla de la playa de La Concha de San Sebastián. Los cielos en Euskadi se presentan este domingo con escasa nubosidad para recibir la temporada estival con calor de pleno verano y temperaturas que superarán los 35 grados en los tres territorios, y los 40º en algunos puntos.EFE/Javier Etxezarreta
Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Karabela portugesek 29 lagun ziztatu dituzte asteburuan, eta bost erietxera eraman dituzte
author image

EITB

Última actualización

La carabela portuguesa no da tregua en las playas vascas tras dejar un balance de 30 picaduras durante este fin de semana. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha confirmado que, del total de personas afectadas en los arenales de Bizkaia y Gipuzkoa, cinco de ellas requirieron ser trasladadas a un centro sanitario debido a la gravedad de las lesiones.

El goteo de avistamientos y asistencias ha sido constante desde el viernes, obligando a los servicios de socorrismo a activar los protocolos de aviso en más de una quincena de playas.

El viernes 17 de julio se notificaron los primeros avistamientos en La Arena (Muskiz-Zierbena), Ereaga, Azkorri-Gorrondatxe y Barinatxe (Getxo), y Arrietara-Atxabiribil (Sopela). Se registraron cuatro picaduras: una en La Arena, una en Arrietara, una en Barinatxe y otra en Karraspio (Mendexa). El bañista afectado en esta última tuvo que ser evacuado a un centro médico.

El sábado 18 de julio, las carabelas se extendieron hacia Barrika (Muriola), Ibarrangelu (Laga), Lekeitio (Isuntza) y Zumaia. El balance de heridos subió con tres casos en Armintza (Lemoiz), dos en Arrigorri (Ondarroa), dos en Zarautz, y un afectado en Ereaga, Isuntza, Muriola, Arrietara, Getaria y Hondarribia, respectivamente. Dos personas (una en Zarautz y otra en Getaria) requirieron traslado hospitalario.

Ayer, domingo 19 de julio, los avistamientos se generalizaron en Plentzia, Gorliz, Aritzatzu (Bermeo), Bakio, Ea y Orio. Se contabilizaron dos picaduras en Armintza (ambas necesitaron traslado sanitario) y un caso en Laga, Azkorri, Barinatxe, Arrietara, La Arena, Karraspio, Ea, Isuntza, Zumaia y Orio. También se registraron atenciones leves en Astondo (Gorliz), Bakio, Plentzia, Itzurun, Zarautz, La Concha (San Sebastián) y Arrigunaga (Getxo), precisando esta última el quinto traslado hospitalario del fin de semana.

Protocolo de actuación en las playas

El Gobierno Vasco mantiene activo el protocolo coordinado por la Dirección de Salud Pública y SOS Deiak. Dependiendo de la cantidad de ejemplares detectados por los socorristas, las medidas incluyen:

  • Bandera amarilla e icono de medusa: Aviso por megafonía para solicitar que se extremen las precauciones durante el baño.
  • Bandera roja: Prohibición total del baño en el arenal ante la presencia de ejemplares peligrosos.

Las autoridades recuerdan que nunca se deben tocar, aunque parezcan muertas en la arena. En caso de picadura, se debe acudir de inmediato al puesto de socorro, lavar la zona afectada exclusivamente con agua de mar (nunca agua dulce), retirar los restos de tentáculos con pinzas y aplicar frío local protegido por una bolsa de plástico durante cinco minutos.

Verano Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X