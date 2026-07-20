Los vecinos y vecinas de Petilla de Aragón ya pueden regresar a sus casas, tras estabilizarse el incendio de Cinco Villas

El incendio iniciado el pasado miércoles en Orés (Zaragoza), y que provocó el desalojo de los 30 vecinos y vecinas de la localidad navarra de Petilla de Aragón, se encuentra estabilizado y evoluciona de manera favorable, según fuentes de SOS Navarra.

Como consecuencia, los habitantes de Petilla de Aragón han recibido el permiso de las autoridades para regresas a sus domicilios.

Mientras, continúan las labores de extinción del incendio en la zona de Cinco Villas. Los efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra que han trabajado en la zona de Petilla durante la noche han recibido este lunes a la mañana el relevo de efectivos de refresco. En estos momentos permanece en el lugar un retén del parque de Peralta.

Por su parte, Protección Civil ha desescalado la activación del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA).