Los vecinos y vecinas de Petilla de Aragón ya pueden regresar a sus casas, tras estabilizarse el incendio de Cinco Villas
El incendio iniciado el pasado miércoles en Orés (Zaragoza), y que provocó el desalojo de los 30 vecinos y vecinas de la localidad navarra de Petilla de Aragón, se encuentra estabilizado y evoluciona de manera favorable, según fuentes de SOS Navarra.
Como consecuencia, los habitantes de Petilla de Aragón han recibido el permiso de las autoridades para regresas a sus domicilios.
Mientras, continúan las labores de extinción del incendio en la zona de Cinco Villas. Los efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra que han trabajado en la zona de Petilla durante la noche han recibido este lunes a la mañana el relevo de efectivos de refresco. En estos momentos permanece en el lugar un retén del parque de Peralta.
Por su parte, Protección Civil ha desescalado la activación del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA).
Te puede interesar
El calor arrasa las huertas y golpea a los baserritarras
Las altas temperaturas están pasando factura a los baserritarras. Algunas explotaciones han perdido cosechas enteras de lechuga y otras verduras no alcanzan el tamaño necesario para su venta. Incluso pimientos y guindillas han cambiado de sabor por el calor.
Detenido un conductor en la A-68 por agredir a su pareja y delitos contra la seguridad vial
Varios testigos observaron cómo un hombre agredía a una mujer en una estación de servicio en Ribaforada y la colaboración ciudadana permitió interceptar al conductor que conducía sin puntos en el carné de conducir y bajo los efectos de las drogas.
Investigan una agresión a un grupo de personas en un bar de Berriozar mientras veían la final del Mundial
Un grupo de unas diez personas encapuchadas habría agredido con barras y porras extensibles a un grupo de militares que se encontraba en un bar de la localidad viendo el partido de fútbol. Hay al menos tres personas heridas. No hay detenidos por el momento, ya que los agresores huyeron del lugar.
Detectado un lince ibérico en Euskadi por primera vez en más de un siglo
El ejemplar ha sido captado por cámaras de fototrampeo en Kanpezo (Álava). A diferencia de las citas del siglo XX vinculadas al lince boreal, este hallazgo confirma la presencia de un ejemplar probablemente reintroducido.
El Gobierno Vasco y las diputaciones permiten las ferias de ganado, al flexibilizar las medidas frente a la Dermatosis Nodular
"La evolución de la situación sanitaria permite recuperar parte de la actividad del sector ganadero”, según indican desde el Gobierno Vasco.
Será noticia: España gana la Copa del Mundo de fútbol, se reúne la mesa sectorial de Salud y consiguen estabilizar el incendio de Aragón
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Athletic y Real felicitan a sus jugadores campeones del mundo
Unai Simón, Aymerice Laporte y Nico Williams, del Athletic, y Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, han participado en la final del Mundial junto al donostiarra Martín Zubimendi (Arsenal) y al navarro Mikel Merino (Arsenal).
Un detenido en Vitoria y 20 identificados en Bilbao en unos incidentes relacionados con la final del Mundial
Un grupo de personas ha tirado vallas y objetos para sabotear la emisión del partido España-Argentina en la pantalla gigante instalada por el PP en Bilbao. En Vitoria ha habido un detenido y dos identificados.
El incendio de Cinco Villas se encuentra estabilizado, después de quemar 14 400 hectáreas
Los próximos días se comprobará el estado de las viviendas e infraestructuras de los municipios evacuados, para que los vecinos puedan regresar a sus casas.