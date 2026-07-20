Cuatro detenidos y siete investigados por altercados tras la final del Mundial de fútbol

La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas e investigado a otras siete por distintos incidentes registrados en Vitoria-Gasteiz, Donostia / San Sebastián y el municipio vizcaíno de Berriz durante las horas posteriores a la final del Mundial de fútbol. Estas actuaciones se suman a las realizadas en los prolegómenos del partido.

En Vitoria-Gasteiz, agentes de la Ertzaintza detuvieron esta pasada madrugada a tres jóvenes encapuchados, de 25, 19 y 18 años, tras agredir presuntamente a varias personas que vestían la camiseta de la selección española. Dos de ellos han sido arrestados por un presunto delito de odio y el tercero, además, por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron poco después de la una de la madrugada en la zona de la avenida Judimendi. Un aviso alertó a la Ertzaintza de que varias personas vestidas de negro y con verdugos estaban agrediendo a otro grupo. Según las primeras informaciones, una de las víctimas recibió varias patadas y le rasgaron la camiseta al intentar arrebatársela.

Agentes de Protección Ciudadana desplazados al lugar detuvieron a los tres jóvenes. Durante la intervención, uno de los arrestados arremetió contra un ertzaina, motivo por el que también se le imputa un delito de atentado a agentes de la autoridad.

Además, durante la tarde de ayer, antes del inicio del encuentro, la Ertzaintza identificó en la capital alavesa a tres personas, de entre 22 y 29 años.

En Donostia

En Donostia / San Sebastián, otro hombre ha sido detenido por atentado contra agentes de la autoridad y otras seis personas han sido investigadas por coacciones tras amenazar e insultar a aficionados de la selección española.

La intervención tuvo lugar hacia la una de la madrugada en la zona de Portaletas, en la Parte Vieja, donde un grupo de personas estaba intimidando y coaccionando a aficionados que portaban la camiseta de la selección española.

Ante el riesgo para la integridad de las víctimas, que en algunos momentos llegaron a verse rodeadas y amenazadas, los recursos de la Ertzaintza intervinieron e identificaron a siete personas implicadas, todas de nacionalidad española. Un hombre de 28 años fue detenido por atentado contra agentes de la autoridad y otras seis personas —cuatro hombres y dos mujeres— han sido investigadas por un presunto delito de coacciones. Los implicados tienen entre 25 y 33 años, además de un menor de 16 años.

Altercados en Berriz y Bilbao

En Bizkaia, un hombre de 40 años ha sido investigado por un presunto delito de odio tras un altercado ocurrido sobre la 1:30 de la madrugada en Berriz. Según la investigación, embistió con su vehículo el coche en el que viajaban dos personas que celebraban la victoria de la selección española. Posteriormente arrancó una bandera del vehículo y agarró con fuerza a uno de los ocupantes, causándole una lesión en la muñeca. Las víctimas, dos jóvenes de 23 y 21 años, han presentado denuncia por estos hechos.

En Bilbao no se registraron incidentes relevantes tras la finalización del encuentro. No obstante, durante la tarde de ayer la Ertzaintza identificó a 21 personas en el marco de los dispositivos de seguridad desplegados con motivo de la final del Mundial, la mayoría de las identificaciones se produjeron en el parque de Doña Casilda y el barrio de Indautxu. Una persona fue investigada por amenazas con arma blanca y otras cuatro fueron propuestas para sanción por infracciones de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Condena del Gobierno Vasco

Por otro lado, el Gobierno Vasco ha condenado estas agresiones. “Este tipo de comportamientos son incompatibles con los valores de respeto y convivencia que definen a nuestro País”, ha indicado en un comunicado.

El Gobierno Vasco, asimismo, ha trasladado su “solidaridad a las personas agredidas y reitera su compromiso con una convivencia basada en el respeto, el civismo y el rechazo de cualquier forma de violencia”.

Las reacciones del PNV y el PP

El PNV ha condenado las "inaceptables" agresiones y “actitudes intolerantes” ocurridas este domingo en distintos lugares de Euskadi con motivo de la celebración de la final del Mundial de Fútbol.

En un mensaje publicado en las redes sociales, el PNV defiende el derecho del equipo nacional vasco a participar en competiciones internacionales.

"Esa es nuestra selección, pero siempre desde el respeto y la convivencia", destaca el partido, que añade en su mensaje: "Las agresiones y actitudes intolerantes ocurridas ayer en varios lugares de Euskadi son inaceptables y las condenamos".

Mientras, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha mostrado su satisfacción por el "éxito rotundo" de la pantalla gigante instalada en la Pérgola del Parque de Doña Casilda para seguir la final del Mundial, una iniciativa impulsada por el PP bilbaíno que "ha congregado a más de 10.000 personas" y que ha demostrado que "la normalidad está por encima del nacionalismo y que nadie puede impedir a los bilbaínos celebrar con orgullo los éxitos de España".

Mientras, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha lamentado este lunes en San Sebastián que todavía "una parte del nacionalismo vasco radical intolerante no acepte que un vasco pueda celebrar la victoria de la roja".

"Afortunadamente en el País Vasco todavía hay muchísima gente que celebra la pluralidad, la normalidad y la diferencia", ha insistido la delegada del Gobierno, quien ha recalcado que "se puede ser vasco y celebrar los goles de la selección española".

"Nos faltó que Oyarzabal, Merino o Nico Wiliams, que a punto estuvo, marcaran un gol, hubiera sido la apoteosis. Estamos de enhorabuena y a por la siguiente", ha ha señalado.