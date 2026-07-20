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El buque Astral de Open Arms llega a La Habana con siete toneladas de ayuda humanitaria

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La Habana Open Arms argazkia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Open Armseko ‘Astral’ ontzia zazpi tonako laguntza humanitarioarekin iritsi da Habanara
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Agencias | EITB

Última actualización

El barco de vela Astral, de Open Arms, llegó el domingo al puerto de La Habana cargado con siete toneladas de asistencia humanitaria destinada a un hospital infantil de la capital cubana. El cargamento entregado incluye insumos médicos de primera necesidad y equipos fotovoltaicos diseñados para garantizar el suministro energético del centro médico pediátrico.

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