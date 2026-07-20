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Open Armseko Astral ontzia zazpi tonako laguntza humanitarioarekin iritsi da Habanara

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La Habana Open Arms argazkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Open Arms gobernuz kanpoko erakundearen Astral belaontzia igandean iritsi zen Habanako portura, Kubako hiriburuko haurren ospitale baterako zazpi tona laguntza humanitariorekin kargatuta. Entregatutako kargamentuaren artean, premiazko medikuntza materiala eta osasun-zentroaren energia-hornidura bermatzeko diseinatutako ekipo fotovoltaikoak daude.

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