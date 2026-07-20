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Gizon bat atxilotu dute A-68 errepidean, bikotekideari eraso egitea eta bide segurtasunaren aurkako delituak egotzita

Hainbat lekukok gizon bat emakume bati eraso egiten ikusi zuten Ribaforadako zerbitzugune batean, eta herritarren laguntzari esker gelditu eta atxilotu egin zuten. Halaber, drogen eraginpean eta gidabaimeneko punturik gabe gidatzen ari zen. 

(Foto de ARCHIVO) Imagen de archivo de un agente de Policía Foral EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS 28/11/2023
Foruzain baten artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Foruzaingoak 47 urteko gizon bat atxilotu du bart A-68 errepidean, genero indarkeria eta bide segurtasunaren aurkako delituak leporatuta. Aipaturiko gizona emakume bati eraso egiten ikusi zuten Ribaforadako zerbitzugune batean, eta herritarren abisuari esker ibilgailua gelditu eta ustezko erasotzailea atxilotu egin zuten.  

Gainera, agenteek egiaztatu ahal izan zutenez gizona gidabaimeneko punturik gabe eta drogen eraginpean gidatzen ari zen. 

Eraso matxista atzo 21:00ak aldera gertatu zen A-68 autobideko zerbitzugune batean, Ribaforada parean, lekukoek Foruzaingoari emandako informazioaren arabera.

Segidan, erasotzailea eta erasotua auto berean sartu ziren eta lekukoek Foruzaingoari deitu zioten. 

Abisuaren berri izan orduko ibilgailua bilatzeko dispositiboa abiatu zuen Foruzaingoak, eta, minutu batzuk geroago, geldiarazi egin zuten A-68 errepideko 91. kilometroan. 

Gidaria identifikatu ondotik, agenteek egiaztatu zuten gidabaimeneko puntu guztiak galduta zituela. Halaber, positibo eman zuen droga proban. 

Hori guztia dela eta, Foruzaingoa ibilgailuak geldiarazi eta gizona atxilotu egin zuen. Atxilotua, berriz, Foruzaingoak Tuteran duen polizia etxera eraman zuten, epailearen esku utzi aurretik. 

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Nafarroa Foruzaingoa Gizartea

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