KARABELA PORTUGESA
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Karabela portugesek 30 lagun ziztatu dituzte asteburuan, eta bost erietxera eraman dituzte

Gero eta ale gehiago ari dira iristen Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldera. Ondorioz, asteburuan hainbat hondartzatan protokoloa aktibatu dute sorospen-zerbitzuek, eta bost pertsona osasun-zentroetara eraman behar izan dituzte.

SAN SEBASTIÁN, 20/06/2026.- Dos mujeres se refrescan este sábado en la orilla de la playa de La Concha de San Sebastián. Los cielos en Euskadi se presentan este domingo con escasa nubosidad para recibir la temporada estival con calor de pleno verano y temperaturas que superarán los 35 grados en los tres territorios, y los 40º en algunos puntos.EFE/Javier Etxezarreta
EFEren artxiboko argazkia
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EITB

Azken eguneratzea

Karabela portugesak etengabe ari dira iristen Bizkaiko eta Gipuzkoako hondartzetara. Urrutira joan gabe, asteburu honetan 30 lagun ziztatu dituzte, eta horietatik bost osasun-zentroetara eraman dituzte, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak baieztatu duenez. Testuinguru horretan, sorospen-zerbitzuek abisu-protokoloak aktibatu dituzte hamabost hondartzatan baino gehiagotan.

Uztailaren 17an, ostiralean, Arenan (Muskiz-Zierbena), Ereagan, Gorrondatxen (Getxo) eta Barinatxen (Sopela) agertu ziren aleak, baita Arriatera-Atxabiribilen (Sopela) ere. Guztira, lau ziztada izan ziren: bat Arenan, bigarrena Arriateran, beste bat Barinatxen eta azkena Karraspion (Mendexa). Azken horretan, gainera, ziztada jaso zuen laguna erietxera eraman zuten.

Uztailaren 18an, larunbatean, karabelak Barrikara (Muriola), Ibarrangelura (Laga), Lekeitiora (Isuntza) eta Zumaiara zabaldu ziren. Hiru ziztada izan ziren Armintzan (Lemoiz), bina Arrigorrin (Ondarroa) eta Zarautzen, eta kasu bana Ereagan, Isuntzan, Muriolan, Arrietaran, Getarian eta Hondarribian. Bi pertsona (bata Zarautzen eta bestea Getarian) ospitalera eraman behar izan zituzten.

Atzo, igandez, Plentzian, Gorlizen, Areatzatxun (Bermeo), Bakion, Ean eta Orion ikusi ziren karabelak. Bi ziztatu izan ziren Armintzan (biak osasun-zentrora eraman zituzten) eta kasu bana Laga, Azkorri, Barinatxe, Arriatera, Arena, Karraspio, Ea, Isuntza, Zumaia eta Orion. Halaber, arin zauritu ziren Astondon (Gorliz), Bakion, Plentzian, Itzurunen, Zarautzen, Kontxan (Donostia) eta Arrigunagan (Getxo); azken horretan zauritutakoa ospiatalera eraman zuten, asteburuko bosgarren laguna.

Jarduera-protokoloa hondartzetan

Sorosleek hainbat neurri hartzen dituzte, hautemandako ale kopuruaren arabera:

  • Bandera horia eta marmokaren irudia: megafonia bidezko oharra, bainatu bai baina zuhur jokatzeko eskatzeko.
  • Bandera gorria: Bainua erabat debekatuta dago, ale arriskutsuak daudela eta.

Agintariek adierazi dute marmoka hilda egon arren ez ukitzeko. Ziztada bat jasanez gero, berehala joan behar da sorospen-postura, ziztatutako eremua itsasoko urez garbitu (inoiz ez ur gozoarekin), tentakulu-hondarrak pintzekin kendu eta hotza jarri bost minutuz, plastikozko poltsa batekin babestuta.

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