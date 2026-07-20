Sutea Guadalajaran
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La Mierlako sutea itzaltze ahalmenetik kanpo dago eta dagoeneko 26.000 hektarea erre dira

Iragarkia
Vista del humo del incendio forestal, a 20 de julio de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en un plan de contención para frenar el avance de las llamas en la zona de Atienza, aunque el director técnico del dispositivo que lucha contra el incendio de La Mierla ha reiterado que el fuego está "muy lejos" de estar controlado y que está atravesando cortafuegos de hasta 40 metros de longitud. Ramón Comet / Europa Press 20/7/2026
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Tenperatura altuek ez dute laguntzen Espainiako Estatuan piztutako suteak menderatzen; Guadalajarakoak oso bizirik jarraitzen du, 120 kilometroko zabalera hartu du eta giro lehorrak bultzatuta okerrera egin lezake. 

Suteak Espainia Gizartea

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