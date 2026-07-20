TENPERATURA ALTUEN ONDORIOAK
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Beroa baratzeak hondatzen eta baserritarrak gogor astintzen ari da

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Tenperatura altuak ondorio larriak izaten ari dira baserritarrentzat. Zenbait ustiategitan letxuga-uzta osoak galdu dituzte, eta beste barazki askok ez dute merkaturatzeko behar adinako tamainarik lortu. Beroaren eraginez, piperrek eta piperminek ere zaporea aldatu dute, eta minagoak dira aurten.

Bero-boladak Nekazaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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