Beroa baratzeak hondatzen eta baserritarrak gogor astintzen ari da
Tenperatura altuak ondorio larriak izaten ari dira baserritarrentzat. Zenbait ustiategitan letxuga-uzta osoak galdu dituzte, eta beste barazki askok ez dute merkaturatzeko behar adinako tamainarik lortu. Beroaren eraginez, piperrek eta piperminek ere zaporea aldatu dute, eta minagoak dira aurten.
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Petilla Aragoiko bizilagunak etxera itzuli dira dagoeneko, Cinco Villaseko sutea egonkortu ondoren
Asteazken honetan Oresen (Zaragoza) piztutako sutea egonkortu egin da eta itzaltze bidean dago, SOS Nafarroako iturriek jakinarazi dutenez.
Gizon bat atxilotu dute A-68 errepidean, bikotekideari eraso egitea eta bide segurtasunaren aurkako delituak egotzita
Hainbat lekukok gizon bat emakume bati eraso egiten ikusi zuten Ribaforadako zerbitzugune batean, eta herritarren laguntzari esker gelditu eta atxilotu egin zuten. Halaber, drogen eraginpean eta gidabaimeneko punturik gabe gidatzen ari zen.
Katamotz iberiar bat antzeman dute Euskadin azken mendean lehen aldiz
Kanpezun atzeman du alea abeltzain batek, argazki-tranpa bidezko kameren bidez. Aurkikuntza honek berresten du berreskuratze-programa bateko ale baten aurrean gaudela.
Berriozarko taberna batean Munduko Kopako finala ikusten ari zirela, talde bati egindako erasoa ikertzen ari dira
Herriko taberna batean futbol partida ikusten ari zen militar talde bati barra eta porra hedakorrekin eraso egin omen dio hamar bat lagunek osatutako talde batek. Gutxienez hiru pertsona zauritu dira. Oraingoz ez dute inor atxilotu, erasotzaileek ihes egin zutelako.
Abere azokak baimendu dituzte berriz ere, Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek dermatosi nodularraren aurkako neurriak malgutu baitituzte
“Osasun-egoeraren bilakaerak abeltzaintza-sektorearen jardueraren zati bat berreskuratzea ahalbidetzen du”, adierazi du Eusko Jaurlaritzak.
Albiste izango dira: Espainiak irabazi du futboleko Munduko Kopa, Osasun mahai sektoriala bilduko da eta Aragoiko sutea egonkortzea lortu dute
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Athleticek eta Realak munduko txapeldunak zoriondu dituzte
Unai Simon, Aymerice Laporte eta Nico Williams Athleticeko jokalariek eta Mikel Oyarzabal Realekoak Munduko Txapelketako finala irabazi dute, Martin Zubimendi donostiarrarekin (Arsenal) eta Mikel Merino nafarrarekin (Arsenal) batera.
Atxilotu bat Gasteizen eta 20 identifikatu Bilbon, Munduko Txapelketako finalarekin lotutako istiluetan
Talde batek hesiak eta objektuak bota ditu Espainia-Argentina partidaren emisioa saboteatzeko PPk Bilbon jarritako pantaila erraldoiaren inguruan. Gasteizen, atxilotu bat eta bi identifikatu izan dira.
Lasarte-Oriako noranzkoan doan N-1erako sarbidea itxiko dute astelehenean, Beasaingo AP-636tik, bide-markak margotzeko
Asteleheneko 21:00etatik astearteko 04:00etara N-I errepidean sartzeko 417-B-1-E lotunea itxiko da. Hala, lotunea itxita egongo den bitartean, Lasarte-Oriarantz joan nahi duten ibilgailuek Gasteizerako noranzkoko sartunea hartu beharko dute.